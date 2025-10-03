Преподавателей Института ППКК поздравили с профессиональным праздником

Руководство Института переподготовки и повышения квалификации Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына поздравляет преподавательский состав с профессиональным праздником – Днем учителя!

"Символично, что в этом году Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына отмечает свой 100-летний юбилей. За прошедшие сто лет университет подготовил более 190 тысяч специалистов, внёсших значительный вклад в развитие управления, экономики, науки, образования, культуры и спорта страны.

Среди его выпускников - пять Героев Кыргызской Республики, три Героя Труда, одиннадцать академиков Национальной академии наук, сорок народных писателей и поэтов, а также два олимпийских чемпиона. Из двадцати четырех педагогов, удостоенных звания "Народный учитель Кыргызской Республики", шестнадцать - выпускники нашего университета.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и творческих успехов!".