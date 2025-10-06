Две кыргызстанки завоевали серебро по вольной борьбе на III Играх СНГ

В Олимпийском спортивном комплексе города Гянджа (Азербайджан) стартовали соревнования по вольной борьбе в рамках III Игр СНГ, сообщает Госагентство по делам физической культуры и спорта КР.
От Кыргызстана в турнире выступили четыре спортсмена. В женской борьбе две представительницы страны завоевали серебряные медали:
Асама Төрогелдиева - в весовой категории до 53 кг;
Акылай Чыныбаева - в весовой категории до 61 кг.
Соревнования продолжаются, кыргызстанские борцы продолжают бороться за награды в других весовых категориях.