Нуржан Джетыбаев возглавил сборную Кыргызстана по футзалу

Отечественный специалист Нуржан Джетыбаев назначен главным тренером Национальной сборной Кыргызстана по футзалу, сообщает Кыргызский футбольный союз.

45-летний тренер сменил на посту испанца Луиса Берната Молину, который продолжит работу в испанской "Барселоне".

Джетыбаев является мастером спорта международного класса по детскому футболу и обладает международной тренерской лицензией УЕФА категории B по футзалу. Ранее он уже возглавлял сборную Кыргызстана (2010–2012) и молодежную команду страны (2017–2019).

Под руководством Берната Молины сборная Кыргызстана прошла в финальный раунд Кубка Азии, который состоится с 28 января по 8 февраля 2026 года в Саудовской Аравии.