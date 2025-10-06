Погода
$ 87.27 - 87.60
€ 102.00 - 102.95

Нуржан Джетыбаев возглавил сборную Кыргызстана по футзалу

91  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отечественный специалист Нуржан Джетыбаев назначен главным тренером Национальной сборной Кыргызстана по футзалу, сообщает Кыргызский футбольный союз.

45-летний тренер сменил на посту испанца Луиса Берната Молину, который продолжит работу в испанской "Барселоне".

Джетыбаев является мастером спорта международного класса по детскому футболу и обладает международной тренерской лицензией УЕФА категории B по футзалу. Ранее он уже возглавлял сборную Кыргызстана (2010–2012) и молодежную команду страны (2017–2019).

Под руководством Берната Молины сборная Кыргызстана прошла в финальный раунд Кубка Азии, который состоится с 28 января по 8 февраля 2026 года в Саудовской Аравии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451221
Теги:
тренер, футзал, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  