Садыр Жапаров открыл новое здание Главного управления ГКНБ по городу Бишкек

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 октября, принял участие в церемонии открытия здания Главного управления

Государственного комитета национальной безопасности по городу Бишкек.

Глава государства, обращаясь к офицерам, почетным гостям, отметил, что сегодня все мы являемся свидетелями того, что в нашей стране особое внимание уделяется всем сферам, в том числе одному из приоритетных направлений - вопросам национальной безопасности.

Он подчеркнул, что какая бы отрасль не была, прежде всего направляются усилия на развитие ее инфраструктуры и улучшение условий труда сотрудников. "Ведь если не создать надлежащие условия и не мотивировать людей, то невозможно требовать от них высоких результатов", - сказал Президент.

Он рассказал, что за последние 4–5 лет по всей стране были отремонтированы здания территориальных управлений Комитета национальной безопасности, многие из них построены заново, обновлена материально-техническая база.

Кроме того, что в этом году в столице была построена новая штаб-квартира, а также основана Академия ГКНБ, где созданы современные учебные условия для подготовки будущих кадров спецслужбы.

Глава государства кратко остановился на истории этого управления. После обретения Кыргызской Республикой независимости 22 октября 1992 года было создано подразделение Службы национальной безопасности по городу Бишкеку и Чуйской области.

В 2002 году, в целях оптимизации структуры национальной безопасности, это подразделение было разделено на два самостоятельных - Управление по Чуйской области и городское отделение по Бишкеку. На следующем этапе оптимизации, в 2005 году, городское отделение было преобразовано в Управление по городу Бишкеку.

Он обозначил, что в связи с ростом столицы, увеличением численности населения и усложнением оперативной обстановки, в 2014 году оно было реорганизовано в Главное управление по городу Бишкеку.

Однако, несмотря на эти организационные изменения, долгое время у Главного управления не было собственного административного здания. Сотрудникам приходилось ютиться в помещениях других ведомств.

Президент добавил, что до 2014 года бишкекские чекисты работали в небольшом здании площадью всего 40 квадратных метров. Даже после того, как в 2014 году они получили собственное помещение, условия там оставались далекими от полноценных.

Только в 2024 году, по инициативе руководства Комитета, началось строительство нового здания, которое сегодня и открывается.

Теперь Главное управление располагается в современном здании общей площадью 5000 квадратных метров. Здесь созданы все необходимые условия: оснащенные рабочие кабинеты, удобные помещения для приема граждан, спортивный комплекс, столовая и другие современные удобства.

"В наше время, когда границы угроз становятся все более размытыми, органы национальной безопасности должны не только сохранять традиционные подходы, но и осваивать новые методы и формы работы.

Помимо противодействия внешним врагам, сегодня перед ними стоят задачи по защите информационного пространства страны, противодействию распространению чуждой идеологии, предотвращению провокационных действий, способных нанести ущерб национальной безопасности и стабильности государства", - акцентировал Президент.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что открытие этого нового современного здания станет важным шагом в повышении качества работы Комитета национальной безопасности, в частности, Главного управления по городу Бишкеку, и послужит укреплению способности своевременно и эффективно противостоять внутренним и внешним угрозам.

Далее Глава государства символически развязал ленту нового здания ГКНБ.

После он ознакомился с инфраструктурой нового административного здания. Он осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, административные залы, конференц-залы, спортзалом, а также казармой и столовой.

В завершение мероприятия Президент Садыр Жапаров здесь же на территории управления посадил дерево.