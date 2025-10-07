В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по теннису-2025

В столице прошёл чемпионат Кыргызской Республики по большому теннису, организованный Федерацией тенниса КР. Турнир проходил на кортах "Тай-Брейк" и собрал 64 спортсмена из разных регионов страны. В соревнованиях участвовали мужчины и женщины от 13 лет и старше, представляющие Кыргызстан на турнирах ITF, ATP и WTA.
Президент Федерации тенниса КР Нурдин Медетов отметил, что с каждым годом растёт интерес к этому виду спорта:
"Очень рад видеть новые молодые лица. Они создают конкуренцию профессионалам и вносят вклад в развитие тенниса в стране. У наших теннисистов есть рост и большой потенциал".
Абсолютным чемпионом страны среди мужчин стал Миргияз Мирджалиев, который защитил свой титул, победив в финале Кирилла Кистанова.
"Финал был непростым, соперник действовал уверенно. Пришлось менять тактику и бороться до конца. Рад снова стать чемпионом и благодарен всем, кто поддерживал", - отметил Мирджалиев.
Среди женщин чемпионский титул завоевала Сафина Хабибрахманова, одержав победу над Саарой Мызаевой.
"Турнир прошёл на высоком уровне, было приятно играть с сильными соперницами. Спасибо организаторам за возможность участвовать в таком ярком событии", - сказала Хабибрахманова.
Итоги чемпионата Кыргызстана по теннису-2025:
Одиночный разряд (мужчины)
Миргияз Мирджалиев
Кирилл Кистанов
Ильгиз Камчыбеков
Одиночный разряд (женщины)
Сафина Хабибрахманова
Саара Мызаева
Ева Гавшина
Парный разряд (мужчины)
Миргияз Мирджалиев / Ильгиз Камчыбеков
Малик Камалов / Кирилл Кистанов
Серко Максим / Аман Ысманалиев
Парный разряд (женщины)
Сафина Хабибрахманова / Ева Гавшина
Анель Богданова / Саара Мызаева
Наима Кубанычбекова / Аяна Шадыбекова
Организаторы отметили, что турнир стал одним из самых зрелищных за последние годы и собрал большое количество болельщиков.