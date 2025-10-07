Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 102.00 - 102.95

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по теннису-2025

234  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице прошёл чемпионат Кыргызской Республики по большому теннису, организованный Федерацией тенниса КР. Турнир проходил на кортах "Тай-Брейк" и собрал 64 спортсмена из разных регионов страны. В соревнованиях участвовали мужчины и женщины от 13 лет и старше, представляющие Кыргызстан на турнирах ITF, ATP и WTA.

Президент Федерации тенниса КР Нурдин Медетов отметил, что с каждым годом растёт интерес к этому виду спорта:

"Очень рад видеть новые молодые лица. Они создают конкуренцию профессионалам и вносят вклад в развитие тенниса в стране. У наших теннисистов есть рост и большой потенциал".

Абсолютным чемпионом страны среди мужчин стал Миргияз Мирджалиев, который защитил свой титул, победив в финале Кирилла Кистанова.

"Финал был непростым, соперник действовал уверенно. Пришлось менять тактику и бороться до конца. Рад снова стать чемпионом и благодарен всем, кто поддерживал", - отметил Мирджалиев.

Среди женщин чемпионский титул завоевала Сафина Хабибрахманова, одержав победу над Саарой Мызаевой.

"Турнир прошёл на высоком уровне, было приятно играть с сильными соперницами. Спасибо организаторам за возможность участвовать в таком ярком событии", - сказала Хабибрахманова.

Итоги чемпионата Кыргызстана по теннису-2025:

Одиночный разряд (мужчины)

Миргияз Мирджалиев

Кирилл Кистанов

Ильгиз Камчыбеков

Одиночный разряд (женщины)

Сафина Хабибрахманова

Саара Мызаева

Ева Гавшина

Парный разряд (мужчины)

Миргияз Мирджалиев / Ильгиз Камчыбеков

Малик Камалов / Кирилл Кистанов

Серко Максим / Аман Ысманалиев

Парный разряд (женщины)

Сафина Хабибрахманова / Ева Гавшина

Анель Богданова / Саара Мызаева

Наима Кубанычбекова / Аяна Шадыбекова

Организаторы отметили, что турнир стал одним из самых зрелищных за последние годы и собрал большое количество болельщиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451253
Теги:
теннис, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  