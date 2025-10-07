В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по теннису-2025

В столице прошёл чемпионат Кыргызской Республики по большому теннису, организованный Федерацией тенниса КР. Турнир проходил на кортах "Тай-Брейк" и собрал 64 спортсмена из разных регионов страны. В соревнованиях участвовали мужчины и женщины от 13 лет и старше, представляющие Кыргызстан на турнирах ITF, ATP и WTA.

Президент Федерации тенниса КР Нурдин Медетов отметил, что с каждым годом растёт интерес к этому виду спорта:

"Очень рад видеть новые молодые лица. Они создают конкуренцию профессионалам и вносят вклад в развитие тенниса в стране. У наших теннисистов есть рост и большой потенциал".

Абсолютным чемпионом страны среди мужчин стал Миргияз Мирджалиев, который защитил свой титул, победив в финале Кирилла Кистанова.

"Финал был непростым, соперник действовал уверенно. Пришлось менять тактику и бороться до конца. Рад снова стать чемпионом и благодарен всем, кто поддерживал", - отметил Мирджалиев.

Среди женщин чемпионский титул завоевала Сафина Хабибрахманова, одержав победу над Саарой Мызаевой.

"Турнир прошёл на высоком уровне, было приятно играть с сильными соперницами. Спасибо организаторам за возможность участвовать в таком ярком событии", - сказала Хабибрахманова.

Итоги чемпионата Кыргызстана по теннису-2025:

Одиночный разряд (мужчины)

Миргияз Мирджалиев

Кирилл Кистанов

Ильгиз Камчыбеков

Одиночный разряд (женщины)

Сафина Хабибрахманова

Саара Мызаева

Ева Гавшина

Парный разряд (мужчины)

Миргияз Мирджалиев / Ильгиз Камчыбеков

Малик Камалов / Кирилл Кистанов

Серко Максим / Аман Ысманалиев

Парный разряд (женщины)

Сафина Хабибрахманова / Ева Гавшина

Анель Богданова / Саара Мызаева

Наима Кубанычбекова / Аяна Шадыбекова

Организаторы отметили, что турнир стал одним из самых зрелищных за последние годы и собрал большое количество болельщиков.