Хирург Расул Султангазиев: Приятно смотреть на своих здоровых пациентов

- Паразит он и есть паразит во всех смыслах, - так верно Расул Султангазиев, доктор медицинских наук, один из самых мужественных и опытных хирургов в Кыргызстане, отозвался о таком паразитарном заболевании, как альвеококкоз. И на то есть веские причины.

- Наша страна эпидемиологически относится к красной зоне из-за высокой заболеваемости альвеококкозом. Это в прямом смысле паразит, который попадает в организм человека в виде личинки ленточного червя и чаще всего поражают печень, в других случаях – легкие, кости, мышцы, кожу, суставы, сердце, - объяснил хирург. - Альвеококкоз к тому же неспроста называют еще паразитарным раком, который, как и опухоль, прорастает на своем пути во все, что ему попадется - в сосуды, артерии, вены, лимфоузлы, желчные протоки и в другие органы. Подобно метастазам в онкологии, он создает там всё новые и новые патологические очаги и может проникнуть даже в головной мозг. Поэтому полностью вылечить болезнь бывает сложно. С чем мы и столкнулись.

По словам Расула Абалиевича, три года назад вместе с коллегами – Кубанычбеком Эсеналиевичем Абировым и анестезиологом Жаныбеком Сардаловичем Эркинбаевым он прооперировал молодую женщину с запущенной формой альвеококкоза печени. Пациентка поступила в тяжелом состоянии, так как печень уже нормально не функционировала. Как и многие злокачественные опухоли, до поры до времени альвеококк сидит тихо, никак себя не проявляя. Обнаруживают его спустя годы, когда он достигает больших размеров и успевает за это время, образно говоря, захватить в плен соседние органы. У 39-летней Эльмиры, пациентки клиники Международного университета Кыргызстана "Аманат", образование проросло в диафрагму, в нижнюю полую вену и угрожало другим органам.

- И сложность была даже не в огромных размерах альвеококкозной кисты занимавшей практически всю правую долю печени, а именно как раз в этом. Нам пришлось вместе с опухолью убрать печеночный сегмент самой крупной вены человека - нижней полой, который она захватила, и протезировать его, заменив на искусственный сосуд. Технически сложно было отделить опухоль и от диафрагмы, их словно друг к другу припаяли, - говорит Расул Абалиевич, показывая мне снимки выдворения паразита.

Основным и радикальным методом лечения альвеококкоза было и остается хирургическое вмешательство, в данном случае - резекция печени, на которую и пошли хирурги. Она требует ювелирной точности и высшего хирургического мастерства, чтобы максимально полно удалить паразитарное образование. Тем более, если учесть, что операции на печени относятся к седьмой категории сложности из семи возможных, в медицине их даже приравнивают к операциям на головном мозге и открытом сердце. Трудно представить, но кровеносная система здорового органа фильтрует до двух тысяч литров крови в сутки.

Хирургам идеально удалось удалить из печени всю паразитарную ткань, состоящую из огромного количества альвеококковых образований. Малейшая неточность могла обернуться большими осложнениями, связанными с риском для жизни женщины.

Я говорю хирургам, потому что Султангазиев, решившись на рискованную и тяжелую операцию, полагается, по его словам, не только на свои силы и опыт, но и на своих коллег. "Успех любой операции – это заслуга всей команды. Тут очень важна командная работа, работа анестезиолога, ассистента, медсестры, которые понимают без слов, что мне подать, - это здорово поддерживает, это - колоссальная экономия времени, снижение риска. А команда в операционной у нас очень сплоченная", - в очередной раз подчеркивает Расул Абалиевич профессионализм своих коллег.

- Искусственный сосуд прижился без проблем, словно родной. Альвеококка в печени не осталось однозначно. После его удаления мы провели еще и такую процедуру, как аргоноплазменная коагуляция. Это - малоинвазивный бесконтактный метод электрохирургии, когда на ткани воздействуют энергией высокочастотного тока, передающейся через ионизированный аргон, - пояснил Расул Абалиевич. – Результаты послеоперационных обследований также были просто идеальны. Но, несмотря на это, видимо, альвеококковые ткани все-таки остались в диафрагме, от которой мы отделили паразитарную кисту.

По словам хирурга, месяц назад Эльмира вновь обратилась к ним, поскольку у нее начались проблемы со здоровьем: недомогание, беспокоила ноющая боль, отдающая в лопатку, держалась температура. Она прошла ультразвуковое обследование и КТ. Результаты оказались неутешительными: паразит вновь проявил себя. В брюшной полости у женщины, судя по снимкам, образовалась новая альвеококковая киста больших размеров – десять на семь сантиметров.

Но результаты ультразвукового обследования и компьютерной томографии оказались, мягко говоря, неточными. Они показывали, что киста находится в брюшной полости, рядом с печенью. Паразит же на этот раз обосновался позади диафрагмы. Это выяснилось только уже во время операции.

- В соответствии с данными обследования мы начали операцию, однако в том месте, где, судя по снимкам, находилась опухоль, ее не оказалось. Мы уже хотели пригласить врача-узиста, но помощь его не потребовалась. Я продолжил обследование органов, и, как говорится, поймал паразита за диафрагмой, то есть в плевральной полости, ближе к легкому, - пояснил Расул Абалиевич. – Когда рассекли диафрагму, смертельно опасное образование предстало перед нами со всем своим коварством: оно срослось с искусственным сосудом, которым мы заменили печеночный сегмент нижней полой вены во время первой операции.

Большая часть времени из четырех операционных часов ушла на отделение протеза от альвеококка. Протез и паразитарная ткань были одинакового белого цвета и разделить их было непросто. Продвигались по миллиметру, предельно осторожно, поскольку слишком был большим риск повредить либо образование, либо протез. Тогда, как сказал Султангазиев, случилась бы катастрофа. Но альвеококк в конце концов сдался: против него боролась команда профессионалов.

Мы продолжили разговор в процедурном кабинете, где Султангазиев делал перевязку женщине. Эльмира держалась мужественно, хотя было видно, что процедура для нее неприятная и даже болезненная. Доктор просил ее немножко потерпеть, успокаивал, что все хорошо, самое тяжелое уже позади.

- Иногда нас называют жёсткими, но надо принимать во внимание те обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться. Да, порой приходится причинять людям боль, чтобы избавить их от ещё больших страданий. Если мы не поможем пациенту, потом ему же будет только хуже. Посмотрите, Эльмира уже улыбается! Знаете, как приятно смотреть на своих улыбающихся и здоровых пациентов! - говорит с улыбкой хирург.

"Я под огромным впечатлением от врачей клиники, от персонала, от техники. Все на высшем уровне. Здесь очень душевное отношение к больным, - сказала Эльмира мне после перевязки. – Здесь дважды отвели меня от большой беды. Да хранит Аллах самих врачей! А людям хотела бы посоветовать почаще беспокоиться о своем здоровье и своевременно проходить обследования у врачей".

Совет от хирурга

- Хотел бы напомнить, что в организм человека паразит проникает при употреблении в пищу продуктов, зараженных личинками альвеококка – ленточного червя, а также во время общения с домашними животными – кошками, собаками. После общения с ними, да и вообще надо как можно чаще и тщательно мыть руки. Люди подхватывают паразитарную инфекцию, когда пьют воду из открытых водоемов или едят с грядок овощи, ягоды, на которых могли остаться личинки паразита после пребывания там животных, - предупредил Расул Абалиевич. – В противном случае борьба с ним предстоит очень-очень напряженная.