Определён состав сборной Кыргызстана на ЧМ по греко-римской борьбе

Стал известен окончательный состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе для участия в молодежном чемпионате мира (U23), который пройдет с 20 по 27 октября в сербском городе Нови-Сад. Об этом сообщает Prosports.kz.

На турнире среди спортсменов до 23 лет будет разыграно 10 комплектов медалей. В составе национальной команды Кыргызстана выступят 10 борцов.

Команду на чемпионат повезет тренерский штаб в составе Улукбека Карачолокова, Арсена Эралиева и Руслана Царева, которые на данный момент исполняют обязанности главных тренеров.

Состав сборной Кыргызстана (U23):

до 55 кг - Нурболот Бердиков

до 60 кг - Кубаныч Аринов

до 63 кг - Куттубек Абдуразаков

до 67 кг - Баяман Каримов

до 72 кг - Ырыскелди Хамзаев

до 77 кг - Нурэль Дуйшонбеков

до 82 кг - Бекзат Орункул уулу

до 87 кг - Артыкбек Алымбек уулу

до 97 кг - Нурманбет Раймалы уулу

до 130 кг - Нурболот Токтогонов

Сборная Кыргызстана намерена побороться за медали и укрепить позиции страны на международной арене.