Единый финансовый рынок ЕАЭС - выгода для Кыргызстана очевидна

Кыргызстан стоит на пороге серьезного экономического рывка. Об этом свидетельствуют не только макроэкономические показатели, но и уверенные шаги государства в развитии фондового рынка. Сегодня Кыргызская фондовая биржа (КФБ) демонстрирует результаты, которых страна не видела за все 30 лет ее существования. Только за девять месяцев 2025 года объем торгов достиг 170 млрд сомов, а это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год (97 млрд). Индекс КФБ вырос с 2 683 до 6 601 пунктов, капитализация приближается к отметке 230 млрд сомов.

Такой рост не случаен. Государство не просто стало основным акционером биржи, но и вложило в ее развитие значительные финансовые ресурсы. В результате Министерство финансов сегодня владеет 62,17% акций КФБ, что позволило укрепить капитал, модернизировать инфраструктуру и вывести биржу на новый уровень прозрачности и доверия.

"Мы получили от государства 330 миллионов сомов на развитие. Это стало знаковым событием, потому что позволило укрепить устойчивость биржи и подготовить её к масштабным реформам", - рассказал вице-президент КФБ на встрече с журналистами Мыктыбек Абиров.

По его словам, за последние годы КФБ не просто укрепила свои позиции, но она начала играть системообразующую роль в финансовой архитектуре страны.

"На ее площадке теперь размещаются государственные ценные бумаги: казначейские облигации и краткосрочные векселя. В ближайшее время планируется перевести все виды гособлигаций с площадки Нацбанка на фондовую биржу, что откроет рынок для широкой публики: от частных инвесторов до страховых и пенсионных фондов. Это не просто техническая реформа, а шаг к созданию полноценного внутреннего рынка капиталов, который позволит кыргызстанцам инвестировать в свою экономику, а компаниям привлекать средства без оглядки на внешние источники.

Одним из самых заметных достижений стало внедрение новой торговой системы Quick от российской компании Arca Technologies - программного обеспечения, которым пользуются ведущие биржи СНГ. Система позволит брокерам, банкам и индивидуальным инвесторам подключаться к торгам напрямую, обеспечив массовый доступ к инструментам фондового рынка.

"Параллельно ведется работа по созданию цифровых инструментов: индивидуальных инвестиционных счетов, электронных платформ для торговли и выпуску ценных бумаг, обеспеченных золотом. Биржа также готовит запуск валютной секции и рынка драгоценных металлов", - сказал вице-президент КФБ.

Особое внимание сегодня приковано к интеграции финансовых систем стран Евразийского экономического союза. В разговоре с корреспондентом VB.KG Мыктыбек Абиров пояснил, что к 2025 году в рамках ЕАЭС завершается формирование единого финансового рынка, который объединит страховые, аудиторские и фондовые секторы.

"Будут сняты все ограничения. Лицензии брокеров, дилеров и страховщиков, выданные в одной стране, будут признаваться во всех странах ЕАЭС. Это значит, что наши брокерские компании смогут работать в России, Казахстане, Армении и Белоруссии на равных условиях", - сказал он. В рамках соглашений, подписанных странами СНГ и ЕАЭС, предусматривается взаимный допуск брокеров и ценных бумаг. Это означает, что кыргызские компании смогут размещать свои акции и облигации на биржах других стран, а иностранные эмитенты на КФБ.

И здесь преимущества, по словам Абирова, на стороне Кыргызстана.

"Наш рынок небольшой, но именно это делает его устойчивым. Его нельзя завалить крупными потоками капитала. Зато мы получаем доступ к огромному инвестиционному полю ЕАЭС, к миллионам инвесторов и триллионам рублей ликвидности. Для нас это шанс расширить экономику и привлечь капитал в национальные компании. Создание единого финансового рынка ЕАЭС дает Кыргызстану то, чего ему не хватало последние десятилетия - широкий доступ к капиталам, технологиям и партнерским площадкам. Это не потеря самостоятельности, а возможность масштабирования", - добавил он.

Кыргызстан получает больше, чем отдает, когда малый по объему рынок обретает доступ к огромной евразийской системе, а его эмитенты к миллионам новых инвесторов. И, возможно, уже через несколько лет именно Бишкек станет одним из центров евразийского финансового пространства.