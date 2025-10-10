Погода
Опубликован доклад о социально-экономическом положении стран СНГ

262  0
- Светлана Лаптева
Статистическим комитетом СНГ выпущен доклад "Социально-экономическое положение стран Содружества Независимых Государств в I полугодии 2025 года".

За январь – июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост объема производства продукции промышленности составил 1,8%, коммерческих перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) – 2,5%, оборота розничной торговли – 3,2% (9,5%).

Вместе с тем сократились: выработка электроэнергии (на 1,7%), добыча природного газа (на 2,2%), производство колбасных изделий (на 0,4%), сыров и творога (на 0,9%), растительного масла (на 8,5%), муки (на 1,4%), крупы (на 9,7%), сахара (на 12,3%), обуви (на 26%), готового проката черных металлов (на 6%), шин и камер (на 9,7%), грузовых автомобилей (на 22,3%), холодильников (на 9,5%), стиральных машин (на 26,2%) и телевизоров (на 24,5%).

Численность безработных в Содружестве (в соответствии с критериями Международной организации труда) в этом периоде 2025 г. сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 10% и составила, по оценке Статкомитета СНГ (без данных по Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану), 2,9 млн человек, или 2,9% численности рабочей силы.

Источник: ritmeurasia.ru


URL: https://www.vb.kg/451294
