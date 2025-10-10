Погода
Логистика без проблем: Россия предлагает ЦА путь без морских рисков

- Светлана Лаптева
Логистика доверия - это не просто вопрос маршрутов и инфраструктуры, а отражение реальной геоэкономической архитектуры Евразии, где транспортные потоки становятся выражением политической стабильности, стратегического партнерства и способности стран региона действовать на основе взаимной выгоды. Сегодня, когда мировой рынок переживает очередной виток нестабильности, блокировки в Суэцком канале, атаки в Красном море и рост страховых тарифов на морские перевозки создают эффект домино, отражающийся даже на внутренней инфляции стран Центральной Азии. В этой ситуации наземные маршруты через Россию, Казахстан и другие государства ЕАЭС становятся не просто альтернативой, а потенциальной основой новой логистической философии - философии доверия и предсказуемости.

Если еще десять лет назад путь через Суэц считался эталоном эффективности - 20 000 контейнеров за один рейс, более 50 судов в сутки, доставка из Шанхая в Роттердам за 30 дней, - то сегодня эти цифры не гарантируют стабильности. Стоимость страхования морских грузов выросла почти вдвое, а задержки из-за блокировок и военных угроз в Красном море могут достигать 10–15 дней. В то же время сухопутные маршруты через Россию и Центральную Азию обеспечивают доставку из Китая в Европу в среднем за 14–18 дней, что уже стало аргументом для производителей электроники, автомобилей и текстиля, для которых "скорость - это капитал".

Россия в этом контексте не просто транзитная страна, а ось евразийской логистической системы. За последние годы в стране создана сеть из более чем 60 мультимодальных логистических хабов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Владивостоке. Московский транспортно-логистический центр "Селятино" обрабатывает свыше 700 000 контейнеров в год, а "Белый Раст" становится крупнейшим железнодорожным терминалом в Восточной Европе. Через них уже проходят грузы из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана - от сельхозпродукции до промышленного оборудования.

Казахстан играет роль ключевого узла между Россией и Китаем. Пограничные переходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос обеспечивают до 82 % всего евразийского контейнерного трафика. За последние три года Казахстан увеличил объем транзитных контейнерных перевозок на 32 %, а грузооборот через казахстанские железные дороги превысил 270 млн тонн. На южных маршрутах ведется активное строительство линии Бахты - Аягоз, которая сократит время доставки грузов между Китаем и Россией на 6–8 часов. Одновременно растет значение казахстанских портов Актау и Курык, которые принимают грузы, направляющиеся по Транскаспийскому коридору.

Средний коридор - через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию - активно развивается, но остается ограниченным по мощности. По данным TRACECA, за 2024 год объем грузов по этому маршруту составил около 4,2 млн тонн - это всего 3 % от китайско-европейского потока. Для сравнения, через российско-белорусско-европейские линии проходит свыше 100 млн тонн. Однако страны Центральной Азии видят смысл не в замещении маршрутов, а в диверсификации: наличие нескольких каналов поставок создает устойчивость, снижает зависимость от одного центра риска.

Показательно, что Россия активно продвигает концепцию мультимодальной интеграции: железная дорога - порт - автотранспорт - авиация в рамках единого цифрового контура. Уже сегодня в ЕАЭС создана система "прослеживаемости грузов" с цифровыми метками и электронными накладными. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан подключаются к этим системам, что сокращает время таможенной очистки с нескольких суток до нескольких часов. Это и есть суть логистики доверия - когда движение товара не зависит от бюрократии, а контролируется прозрачной и безопасной платформой.

На уровне политики Россия и Центральная Азия выстраивают формат инфраструктурной координации. В 2024 году был подписан ряд соглашений о совместных транспортных проектах в рамках Евразийского экономического союза. Россия инвестирует в модернизацию железнодорожных узлов Сарыагаш - Ташкент, Петропавловск - Курган, а также участвует в строительстве логистических парков в Узбекистане, например в Ташкентском регионе и Навоийской области. В Кыргызстане при участии российских компаний создается транспортно-перевалочный комплекс в Ошской области.

Технологически российская логистика делает ставку на цифровизацию и автоматизацию. Запущенные платформы "Евразийская логистическая сеть" и "Цифровой транспортный коридор" позволяют в режиме реального времени отслеживать путь контейнера от китайской фабрики до европейского склада. Это снижает риски контрафакта, повышает контроль за грузами и создает дополнительную конкурентоспособность для сухопутных путей.

Но ключевой элемент - это не только инфраструктура, а репутация. Центральная Азия, как и Россия, заинтересована в том, чтобы выстроить систему, основанную на предсказуемости и взаимной выгоде. Когда Запад предлагает свои морские или авиационные маршруты, в основе их часто лежит не партнерство, а зависимость. Россия, напротив, выстраивает сотрудничество на долгосрочной и паритетной основе. Совместные предприятия, интеграция в ЕАЭС, программы по унификации таможенных правил - всё это создает эффект "логистики без шантажа", где политические рычаги не используются как инструмент давления.

Финансовая инфраструктура также перестраивается под новую модель. В ЕАЭС формируется система расчетов в национальных валютах, что позволяет избегать долларовой зависимости в транспортных услугах. Уже более 65 % платежей между Россией, Казахстаном и Узбекистаном проходят в рублях и тенге, а по расчетам к 2027 году этот показатель превысит 80 %. Для Центральной Азии это снижает валютные риски и повышает автономию поставщиков и перевозчиков.

Немаловажно и то, что российская логистическая инфраструктура уже адаптируется к запросам Центральной Азии. На территории России активно создаются хабы для перераспределения потоков с юга. В Самаре, Челябинске и Омске строятся комплексы для приёма сельхозпродукции и текстиля из Узбекистана, фруктов и овощей из Кыргызстана и Таджикистана, а также для отгрузки удобрений, нефтепродуктов и техники в обратном направлении. По данным РЖД, в 2024 году грузооборот между Россией и странами Центральной Азии вырос на 18 %, а в денежном выражении достиг 32,5 млрд долларов.

Все это формирует новый контур - Евразийскую логистику доверия, где маршрут через Россию и Центральную Азию становится устойчивым каркасом глобальной торговли. В этой модели не существует единого центра силы, а действует принцип взаимозависимости и надежности. Суэцкий канал останется важнейшей артерией, но его уязвимость заставляет бизнес и государства искать пути с меньшими политическими рисками. Россия и Центральная Азия, соединенные тысячами километров рельсов, дорог и трубопроводов, превращаются в естественную альтернативу морской монополии.

Будущее мировой логистики, вероятно, будет многополярным. Евразийские маршруты через Россию, Казахстан и Узбекистан не отменяют Суэц, а балансируют его. В этом и заключается суть стратегического преимущества региона: не закрывать путь, а открывать новые. Россия, как старший партнер, демонстрирует, что доверие может быть логистическим ресурсом не менее важным, чем нефть, газ или руда. А Центральная Азия, укрепляя инфраструктуру, цифровую интеграцию и партнерство с Россией, способна превратить свою географию из исторического барьера в экономическое преимущество.

Так рождается новая формула глобальной торговли - без морей, но с доверием, где российские хабы становятся точками равновесия, а евразийские маршруты - пространством сотрудничества и совместного роста.

Источник: bugin.info


Центральная Азия
