Глава ЦИК предупредил кандидатов о недопустимости досрочной агитации

Председатель Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров предостерег кандидатов от проведения предвыборной агитации до официального старта кампании, передает ИА "Кабар".

Он напомнил, что с 30 сентября, с момента издания указа президента о назначении парламентских выборов, любые формы агитации считаются незаконными.

"Хочу сделать устное предупреждение кандидатам и будущим кандидатам не нарушать требования выборного законодательства. В последующем будут приняты меры, предусмотренные в соответствии с законодательством нашей страны", - заявил глава ЦИК.

Шайназаров добавил, что агитация начнется 19 ноября.

Напомним, досрочные выборы в Жогорку Кенеш пройдут 30 ноября текущего года.


Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
