Власти Казахстана внедрят новые методы противодействия лжетранзиту

Власти Казахстана намерены внедрить новые методы противодействия лжетранзиту. Об этом сообщил министр финансов Казахстана Мади Такиев.

По его словам, в рамках проекта "Цифровой шелковый путь" планируется создать единую цифровую карту логистики для отслеживания всех грузоперевозок.

"В рамках проекта будут оцифрованы и геопозиционированы на карте таможенные посты, АЗС, склады временного хранения, арки контроля и пункты взимания оплаты", - пояснил министр.

Ожидается, что новая система позволит оперативно выявлять отклонения от заявленного маршрута и пресекать потенциальный лжетранзит.

"Цифровой шелковый путь" - проект по созданию цифрового телекоммуникационного коридора, который пройдет через территории различных стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Казахстан и Туркменистан.

Источник: logistan.info


