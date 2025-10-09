Школьники Бишкека обменяли батарейки на спортплощадки

В Бишкеке открыли три современные воркаут-площадки на территориях школ №12, №66 и №21. Однако история их появления гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Они стали наградой за активное участие учеников в экологической акции "Твой Эко Заряд", посвящённой сбору использованных батареек.

От отходов к площадкам

Акция проходила с 15 апреля по 5 июня при поддержке мэрии Бишкека, муниципальных предприятий "Тазалык" и "Бишкекский санитарный полигон", а также Департамента образования. Инициатором проекта выступила компания "Твой Заряд", развивающая сервис аренды пауэрбанков.

За полтора месяца школьники, их родители и педагоги собрали 3142 килограмма использованных батареек - одного из самых опасных видов бытовых отходов. Собранные элементы питания были переданы на безопасное хранение и впоследствии будут переработаны.

В качестве приза за активность три школы, показавшие лучшие результаты, получили новые спортивные площадки, которые построили партнёры акции - строительные компании BRK Group, Level Construction и PARTNER.

"Мы сразу поддержали эту идею, ведь батарейки - это один из самых опасных видов отходов, а системы их утилизации в стране пока нет. Сегодня мы подвели итоги и открыли площадки в трёх школах - это стало наградой за их активность", - отметил заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев.

Экология как часть городской культуры

Инициатор проекта, основатель компании "Твой Заряд" Бакыт Ирсалиев рассказал, что идея акции выросла из трёхлетней работы по созданию сети пунктов приёма батареек и другой электроники.

"Инфраструктура для сбора отходов уже была создана, но участников было немного. Тогда мы решили привлечь внимание через школы. Экологическая проблема становится всё острее, и заниматься ею нужно с детства - объяснять, просвещать, вовлекать. Мы выбрали направление утилизации батареек и будем развивать его дальше", - пояснил он.

Сегодня в Бишкеке работают специализированные точки приёма, куда можно приносить не только батарейки, но и аккумуляторы, а также электронику. Пока собранные отходы консервируются, а в следующем году планируется запуск нового завода по их переработке.

Пространство для развития

Одну из трёх площадок построила группа компаний PARTNER, в которую входит производитель детских и спортивных комплексов Fantasy Eco Group. Новый воркаут-комплекс появился на территории школы №21, занявшей третье место в конкурсе.

"Когда с нами связались организаторы, мы приняли решение буквально за пару часов. Эта школа показала отличный пример того, как можно сплотиться и добиться результата. Для нас важно поддерживать такие инициативы. Сегодня вокруг много соблазнов, которые уводят подростков не в ту сторону. А спорт объединяет, даёт энергию и учит правильным привычкам. Мы хотим, чтобы у детей было место, где можно провести время с пользой", - отметил соучредитель PARTNER Group Рафгат Хантимеров.

По его словам, участие в акции стало для компании первым опытом такого масштаба, но точно не последним. В будущем PARTNER планирует и дальше поддерживать инициативы, которые приносят видимую пользу городу и его жителям.

Общее дело для будущего города

Акция "Твой Эко Заряд" стала наглядным примером того, как совместные усилия власти, бизнеса и горожан могут решать сразу несколько задач - от повышения экологической грамотности и воспитания ответственного отношения к отходам до развития городской инфраструктуры.

Несколько тонн собранных батареек - лишь часть результата. Главное - то, что проект показал: экология может быть не только темой для споров, а делом каждого. Ведь даже простые шаги, сделанные вместе, способны изменить городскую среду к лучшему.