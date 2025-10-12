Погода
$ 87.30 - 87.60
€ 101.10 - 101.90

Митрофанов заявил об удовлетворении работой Карпина в РФС

226  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в организации удовлетворены работой Валерия Карпина в качестве наставника национальной сборной.

По словам Митрофанова, сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, что говорит о стабильности и постепенном росте.

"Понимаю, что рейтинг - некий условный показатель, но тем не менее он растет", - подчеркнул он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил увольнением Карпина за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. После санкций ФИФА, введённых в 2022 году, команда не участвует в международных турнирах и проводит только товарищеские матчи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451377
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  