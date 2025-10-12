Митрофанов заявил об удовлетворении работой Карпина в РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в организации удовлетворены работой Валерия Карпина в качестве наставника национальной сборной.

По словам Митрофанова, сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, что говорит о стабильности и постепенном росте.

"Понимаю, что рейтинг - некий условный показатель, но тем не менее он растет", - подчеркнул он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил увольнением Карпина за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. После санкций ФИФА, введённых в 2022 году, команда не участвует в международных турнирах и проводит только товарищеские матчи.