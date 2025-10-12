Погода
$ 87.30 - 87.60
€ 101.10 - 101.90

Тим Цзю переехал в США для продолжения карьеры в боксе

187  0
- Самуэль Деди Ирие
Российско-австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю, сообщил о переезде в Лос-Анджелес (США) для тренировок и продолжения профессиональной карьеры, передаёт Sports.kz со ссылкой на Chiapionat.com.

"Приземлился в Лос-Анджелесе и готов начать работу", - написал Цзю в социальной сети.

Ранее в конце сентября он сменил тренерский штаб и покинул Австралию. 29-летний спортсмен провёл 28 профессиональных боёв, из которых 25 выиграл.

Тим также тренировался под руководством деда Бориса Тимофеевича Цзю, который ранее тренировал его отца Костю Цзю.


URL: https://www.vb.kg/451394
Теги:
