Погода
$ 87.27 - 87.75
€ 100.52 - 101.52

Доброе дело: житель Кызыл-Байрака спас раненого оленёнка

149  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель села Кызыл-Байрак Кеминского района Чуйской области Эмилбек Сейталиев передал детёныша марала экоорганизации NABU Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам Сейталиева, он пас скот на джайлоо Боо-Жетпес и обнаружил оленёнка, который не мог передвигаться из-за травмы ноги. Мужчина забрал животное домой, выхаживал его и помог заживить рану. После этого он решил передать дикое животное компетентным органам и обратился в соответствующие службы.

Сотрудники группы "Барс" NABU Кыргызстан вместе с охотоведом Кеминского района приняли оленёнка и доставили его в специальный центр по восстановлению диких животных, расположенный в ущелье Суулуу-Терек Кеминского района.

Во время мероприятия сотрудники организации также провели среди местных жителей разъяснительную работу о важности защиты дикой природы и бережного отношения к ней.

В настоящее время в данном центре содержатся различные дикие животные - от снежного барса до медведей, волков, рыси, ястребов и беркутов. Ранее из этого реабилитационного центра в дикую природу были выпущены рыси и медведи. Когда оленёнок полностью окрепнет и сможет самостоятельно выживать, его также планируют вернуть в естественную среду обитания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451408
Теги:
Чуйская область, Добро, животные, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  