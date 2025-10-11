Доброе дело: житель Кызыл-Байрака спас раненого оленёнка

Житель села Кызыл-Байрак Кеминского района Чуйской области Эмилбек Сейталиев передал детёныша марала экоорганизации NABU Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По словам Сейталиева, он пас скот на джайлоо Боо-Жетпес и обнаружил оленёнка, который не мог передвигаться из-за травмы ноги. Мужчина забрал животное домой, выхаживал его и помог заживить рану. После этого он решил передать дикое животное компетентным органам и обратился в соответствующие службы.

Сотрудники группы "Барс" NABU Кыргызстан вместе с охотоведом Кеминского района приняли оленёнка и доставили его в специальный центр по восстановлению диких животных, расположенный в ущелье Суулуу-Терек Кеминского района.

Во время мероприятия сотрудники организации также провели среди местных жителей разъяснительную работу о важности защиты дикой природы и бережного отношения к ней.

В настоящее время в данном центре содержатся различные дикие животные - от снежного барса до медведей, волков, рыси, ястребов и беркутов. Ранее из этого реабилитационного центра в дикую природу были выпущены рыси и медведи. Когда оленёнок полностью окрепнет и сможет самостоятельно выживать, его также планируют вернуть в естественную среду обитания.