Профессор Бейшембаев: Появление ракового очага зависит от иммунитета

Известный в Кыргызстане хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Национального центра онкологии и гематологии Мукаш Бейшембаев рассказал в интервью нашему изданию о том, почему в стране увеличивается количество онкобольных, как можно снизить свои шансы на получение смертельно опасного диагноза.

Мукаш Итикулович, из-за чего развивается рак? Почему одни болеют, других, как говорится, бог миловал?

- Точного ответа на этот вопрос вам не даст никто. В то же время наука накопила немало важных данных об онкозаболеваниях. В целом известно, что основная причина рака – мутация в какой-то клетке из-за повреждения ДНК. Ежеминутно в нашем организме около двух миллионов клеток подвергаются мутации. Из них – и это доказано наукой – жизнеспособны одна-две, остальные погибают без всяких последствий для нас. Вот эти одна-две клетки могут переродиться в злокачественные и запустить развитие опухоли. Это – первое условие. Но вероятность появления ракового очага зависит от качества работы иммунной системы каждого из нас, а именно: от того, насколько хорошо наши иммунные клетки распознают и отслеживают постоянно возникающие мутации и уничтожают дефектные клетки. Это второе и третье условия. Если они их не видят и не убивают, значит, дефектные клетки принесут большую беду.

Вообще онкозаболевания относятся к болезням, которых, очевидно, не станет меньше никогда. Почему? Потому что количество больных увеличивается вместе с увеличением продолжительности жизни. А чем старше становится человек, тем выше риск возникновения мутаций и онкологических заболеваний, поскольку иммунитет уже слабо защищает, не справляется со своей задачей.

Но больных и в возрасте до 45 лет немало. Что мешает иммунитету эффективно защищать молодых от развития опухолей?

- В первую очередь - нездоровый образ жизни, который, как уже доказано, повышает риски опасных изменений в клетках. В частности, такие факторы риска, как курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, чрезмерное солнечное излучение, сидячий образ жизни, неправильное питание, повышают риск неблагоприятных мутаций. Конечно, и здоровый образ жизни не дает стопроцентной защиты от опухолей, но существенно снижает риски их возникновения. Как торакальный хирург-онколог, могу со всей ответственностью заявить, что 95 процентов больных с раком легкого, которых мы оперируем, - курильщики или много курили в прошлом. Также вдыхание дыма или паров табака как в вейпах, кальянах вносит мощный "вклад" в развитие рака легкого, гортани, желудка, простаты, мочевого пузыря.

Опухоль может развиваться также и под воздействием разных факторов - биологических, химических, физических.

К биологическим, например, относятся вирусы, которые приводят к разрывам в геноме человека и к мутации клеток, ослаблению иммунной системы. На этом фоне иммунные клетки теряют способность распознавания и уничтожения ненормальных клеток. Например, вирус папилломы человека провоцирует рак шейки матки, вирус Эпштейна-Барр вызывает рак носоглотки, гортани.

К биологическим факторам также относятся афлотоксины, которые являются одними из наиболее мощных известных канцерогенов и связаны с высоким риском развития рака печени. Продуцируемые плесневыми грибами, они часто загрязняют арахис, кукурузу, рис и другие зерновые культуры. Человек, употребляющий продукты, которые поражены этим токсином, сильно рискует.

Не могу не сказать еще об одном распространенном биологическом факторе - атрофическом гастрите. Это - заболевание слизистой оболочки желудка в хронической форме. Его опасность в том, что если своевременно не лечить такой гастрит, то со временем истощаются и отмирают клетки желудка, это приводит к развитию злокачественных опухолей.

Разные химические соединения, например, ароматические смолы, которые человек вдыхает при курении, вызывают повреждение ДНК. Канцерогенные же вещества, содержащиеся в них в большом количестве, нарушают процесс распознавания и уничтожения ненормальных клеток, иммунные клетки становятся, образно говоря, слепыми.

К физическим факторам в первую очередь относится радиоактивное излучение, вызывающее разрыв ДНК. Или постоянные термические ожоги из-за вредной привычки пить и есть, что называется, с пылу жару. У любителей горячих напитков, еды постоянно происходит ожог пищевода и желудка, что вызывает хроническое воспаление. И как следствие – рак этих органов. Это очень распространенная в нашей стране причина заболевания. Однако многие больные, которых я оперировал, говорили мне, что первый раз слышат об этом.

То есть из-за элементарной безграмотности этот диагноз для многих кыргызстанцев как гром среди ясного неба?

- Можно сказать и так. Человек не чувствует, как эта опасная болезнь подкрадывается к нему. Она либо случайно выявляется, либо когда появились признаки онкозаболевания и жалобы, а это - всегда запущенный случай, болезнь уже на продвинутой стадии. Поэтому наших людей нужно приучить к мысли, что не только врачи, но и они сами должны отвечать за свое здоровье, обследоваться хотя бы раз в год на УЗИ, сдавать кровь на сахар, проверить желудок.

Это не сложные процедуры, да и не столь дорогие. Тем более, потрачены они будут ради собственного здоровья, которое нынче очень дорого стоит. Например, колоректальный рак в большинстве случаев можно профилактировать простым удалением полипов. Для этого хотя бы раз в три года нужно делать колоноскопию, особенно людям старше 50 лет. Или рак желудка. Почему в Японии рак желудка выявляют в 70 процентах случаев на первой стадии? Потому, что государство обязало все население делать регулярно гастроскопию. Поэтому, повторяю, в людях необходимо воспитывать культуру внимательного отношения к собственному здоровью.

В очередной раз вы, онкологи, пытаетесь убедить нас, что рак - не приговор. Но народ настроен более пессимистично: если заболел - это конец. Ты - не жилец!

- И еще раз повторю, нет, не приговор. Благодаря успехам медицины рак перестал быть фатальным заболеванием, и исцеление зависит от стадии болезни. Почти любую опухоль, если она выявляется на ранней стадии, можно вылечить или продлить жизнь пациенту на многие годы.

Не без гордости могу сказать, что немало моих больных с раком пищевода, легкого живут после операции уже по 17-20 лет. Одна из моих пациенток из Нарына, которой я удалил левое легкое в 2011 году, приехала через два года на профилактическое обследование на восьмом месяце беременности. Я был просто в шоке, предупреждал ее, что рожать ей нельзя, беременность может спровоцировать рецидив. А она смеется, мол, у нас с мужем две дочки, хотим еще сыночка. Родила здорового малыша. И вы думаете, она остановилась на этом. Чуть позже – в 2033 году родила еще и дочку. И счастлива!