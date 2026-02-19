Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Блокировка Ормузского пролива Ираном вызвала скачок стоимости нефти

288  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тегеран объявил о временном закрытии стратегически важного Ормузского пролива в связи с масштабными военными учениями. Как сообщает Associated Press, это первый случай в истории, когда власти Ирана официально уведомили международное сообщество о полной блокировке этого критического водного пути для проведения стрельб. Ранее иранские маневры в регионе ограничивались предупреждениями о навигационной опасности, но не приводили к формальному закрытию всей зоны.

Ормузский пролив является "энергетической артерией" планеты, через которую проходит около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного природного газа (СПГ). По данным аналитиков нефтегазового рынка, любое нарушение судоходства в этой точке мгновенно отражается на мировых котировках. На фоне новостей о блокировке стоимость нефти марки Brent на международных биржах уже продемонстрировала резкий скачок.

Эксперты отмечают, что учения проходят на фоне затяжной напряженности в регионе. Военное командование Ирана заявило, что маневры направлены на проверку боеготовности ракетных систем и военно-морских сил. В свою очередь, Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, подтвердил, что внимательно следит за ситуацией. Представители западных оборонных ведомств подчеркивают, что свободный проход через пролив гарантирован международным правом, и его перекрытие создает опасный прецедент для глобальной безопасности и мировой торговли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455629
Теги:
Иран, нефть
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  