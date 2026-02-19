Блокировка Ормузского пролива Ираном вызвала скачок стоимости нефти

Тегеран объявил о временном закрытии стратегически важного Ормузского пролива в связи с масштабными военными учениями. Как сообщает Associated Press, это первый случай в истории, когда власти Ирана официально уведомили международное сообщество о полной блокировке этого критического водного пути для проведения стрельб. Ранее иранские маневры в регионе ограничивались предупреждениями о навигационной опасности, но не приводили к формальному закрытию всей зоны.

Ормузский пролив является "энергетической артерией" планеты, через которую проходит около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного природного газа (СПГ). По данным аналитиков нефтегазового рынка, любое нарушение судоходства в этой точке мгновенно отражается на мировых котировках. На фоне новостей о блокировке стоимость нефти марки Brent на международных биржах уже продемонстрировала резкий скачок.

Эксперты отмечают, что учения проходят на фоне затяжной напряженности в регионе. Военное командование Ирана заявило, что маневры направлены на проверку боеготовности ракетных систем и военно-морских сил. В свою очередь, Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, подтвердил, что внимательно следит за ситуацией. Представители западных оборонных ведомств подчеркивают, что свободный проход через пролив гарантирован международным правом, и его перекрытие создает опасный прецедент для глобальной безопасности и мировой торговли.