МДС и Госгеология КР обсудили актуальные вопросы горнодобывающей отрасли

В Бишкеке состоялось заседание комитета по минеральным ресурсам Международного делового совета с участием заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора - директором Кыргызской геологической службы Марата Жусупбекова.

Рассмотрен широкий круг вопросов, находящихся в сфере компетенции Кыргызской геологической службы, включая предстоящие изменения в законодательные акты КР. Представители крупнейших недропользователей страны, а также экспертного и консалтингового сообщества обсудили ключевые вопросы, затрагивающие инвестиционную привлекательность и устойчивость горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

"Мы проводим такие встречи на регулярной основе, и сегодняшняя стала очередной площадкой для прямого и предметного диалога. В конструктивном формате мы обменялись мнениями и выработали сбалансированные предложения, отражающие интересы государства и бизнеса. Для представителей компаний это также была возможность напрямую обсудить актуальные вопросы с руководством уполномоченного органа и представить свои инициативы", - отметила заместитель главы МДС Чолпон Джолдошева.

В ходе встречи рассмотрен ряд вопросов, в частности, предстоящие изменения в законодательные акты КР.

Участники выразили обеспокоенность нормой проекта Закона "О недрах", предусматривающей прекращение лицензии при выполнении менее 25% от годового объема добычи в течение двух лет подряд. Представители бизнеса отметили, что данная норма может привести к дублированию ответственности, нарушению принципа пропорциональности и росту регуляторных рисков. МДС предложил не включать этот пункт в окончательный текст законопроекта.

МДС также обратил внимание на проблему ограниченного срока продления геологоразведочных лицензий. Сейчас допускается лишь однократное продление и только на два года. Для крупных проектов этого времени недостаточно, особенно при переходе от открытого к подземному способу добычи. Предложено рассмотреть возможность внесения изменений в Закон "О недрах", чтобы установить гибкий подход к срокам продления лицензий в зависимости от масштаба и сложности проекта.

Участники встречи акцентировали внимание и на вопросе о сохранении права использования лицензий в качестве залога, который особенно важен для инвестиционных и кредитных проектов. Эксперты отрасли отметили, что данное право актуально для конкурсных проектов, так как средства, как правило, всегда являются заемными, и часто, наряду с иными активами, как актив выставляется лицензия в залог.

Также был затронут вопрос о порядке начисления и уплаты сбора за удержание лицензий.

Был поднят вопрос о статусе документа "Стратегия развития отрасли критических минералов", разработанного компанией Boston Consulting Group (BCG). МДС отметил, что принятие стратегии позволит Кыргызстану интегрироваться в глобальные цепочки поставок критически важных минералов, создать рабочие места и ускорить переход к зелёной экономике, а также предложил ускорить утверждение стратегии.

Говорили и об отсутствии методики стоимости рекультивационных работ. Ее отсутствие затрудняет проведение экологических экспертиз и планирование затрат на рекультивацию. МДС подчеркнул важность скорейшего принятия методики.

Директор КГС Марат Жусупбеков отметил, что "Стратегия по критическим минералам" и методика рекультивации находятся в разработке в министерстве и будут доработаны с учётом предложений недропользователей.

По итогам встречи МДС и КГС договорились продолжить совместную работу по совершенствованию нормативной базы недропользования, включая подготовку предложений к законопроектам и подзаконным актам.