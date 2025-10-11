3 октября Германия отметила 35-ю годовщину объединения страны. День германского единства традиционно считается символом преодоления разделённости и стремления к совместному будущему. Но в 2025 году праздничные мероприятия сопровождались необычно многочисленными мирными акциями: тысячи жителей Берлина, Лейпцига и Гамбурга вышли на улицы с плакатами "Я не воюю с Россией!", "Мир без оружия!", "Остановите войну!".

Эти лозунги отражают растущее желание сохранить Европу в пространстве диалога и избежать повторения ошибок прошлого.

Курс на перевооружение и реакция общества

Новый канцлер Фридрих Мерц заявил: "Wir sind nicht mehr im Frieden" ("Мы больше не в мире"). Эти слова стали символом курса на перевооружение: действует фонд в размере 100 млрд евро, Германия остаётся одним из крупнейших экспортёров вооружений, а по данным SIPRI её доля в мировом экспорте за 2020–2024 годы составила около 5,6 %.

Однако общество реагирует всё более критически. Согласно опросу ARD-Deutschlandtrend, лишь около 29 % граждан удовлетворены деятельностью правительства. Для многих немцев главным приоритетом становятся не новые военные программы, а социальная стабильность и мирное сосуществование.

Мемориал жертвам коммунизма: спор о памяти

Особое место в политических дискуссиях занимает инициатива строительства нового Мемориала жертвам коммунизма в Берлине. В стране уже существует более 900 памятных объектов, связанных с ГДР, и новая инициатива вызывает вопросы о том, какую именно память формирует государство.

В интервью KZ24.news секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штефан Натке сказал:

"Нет никакой необходимости в этом монументе. Это не память - это попытка поставить историю с ног на голову".

По его мнению, такой проект рискует приравнять ГДР к нацистской Германии и тем самым подменить суть исторических событий:

"Говорить, что социализм равен фашизму, - всё равно что утверждать, будто огонь равен воде".

Европа и "общая память"

Ситуация с мемориалом перекликается с более широкой тенденцией в Европе. В 2019 году Европарламент принял резолюцию, в которой Гитлер и Сталин названы "совместно виновными" в начале Второй мировой войны.

Натке подчёркивает:

"Сравнивать преступления нацистов и меры СССР ради самозащиты - вопиющая дерзость".

Историки считают, что подобные подходы стирают разницу между агрессорами и жертвами и лишают общество возможности учиться на реальном опыте истории.

Казахстан и опыт примирения

Натке напомнил и о судьбе депортированных немцев Поволжья в 1941 году. Он отвергает трактовку этого события как "геноцида", подчеркивая, что оно было вызвано военной угрозой со стороны нацистской Германии.

В то же время именно в Казахстане депортированные смогли выжить и создать общины, сохранив язык и культуру.

"Казахи и немцы испытали страдания, но смогли жить рядом. Этот опыт достоин уважения, а не забвения".

Пример Казахстана показывает: память может быть основой примирения и сотрудничества, а не поводом для новых конфликтов.

Будущее в руках граждан

Протесты, которые сопровождают политические решения последних месяцев, свидетельствуют: значительная часть немецкого общества хочет мира и справедливой памяти, а не новой конфронтации.

Люди, выходящие с лозунгами "Мир для всех народов!", выражают стремление не допустить повторения трагических ошибок прошлого.

Как сказал Штефан Натке: "Дружба в тысячу раз лучше расовой ненависти и разжигания войны".