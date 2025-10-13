Погода
В музее ИЗО открылась выставка художника Жумабека Базарбаева

189  0
- Светлана Лаптева
В Кыргызском национальном художественном музее имени Айтиева открылась выставка художника Жумабека Базарбаева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры и молодежной политики Союзбек Надырбеков , директор Государственного агентства Кудайберген Базарбаев, представители посольств, художники и общественные деятели.

Первый заместитель министра сказал: "Мы воспринимаем мир как естественное явление в нашей повседневной жизни. Но художники видят мир по-другому и призывают к миру и единству через созерцание человечества. Художник Базарбаев, воплотивший эту идею в своих произведениях, является одним из ярких представителей современного кыргызского искусства.

Его творчество продолжает традиции русской реалистической школы живописи. Художник опирается на классические приемы: от созерцания до создания этюда и законченной картины – это основа его творческой философии. Тайны первобытного изобразительного искусства нашли свое отражение в искусстве России.


