Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 101.10 - 101.90

Оливейра удушающим приёмом победил Гамрота на UFC Fight Night 261

236  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Рио-де-Жанейро состоялся турнир UFC Fight Night 261, главным событием которого стал бой в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Матеушем Гамротом, сообщает Prosports.kz.

Бой завершился досрочно - во втором раунде бывший чемпион UFC Оливейра одержал победу удушающим приёмом. Для 35-летнего бразильца эта победа стала 36-й в карьере (11 поражений).

Поляк Матеуш Гамрот потерпел четвёртое поражение при 25 победах.

Изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, однако боец из Казахстана и Азербайджана снялся с поединка из-за травмы ноги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451439
Теги:
смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  