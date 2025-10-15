Оливейра удушающим приёмом победил Гамрота на UFC Fight Night 261

В Рио-де-Жанейро состоялся турнир UFC Fight Night 261, главным событием которого стал бой в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Матеушем Гамротом, сообщает Prosports.kz.

Бой завершился досрочно - во втором раунде бывший чемпион UFC Оливейра одержал победу удушающим приёмом. Для 35-летнего бразильца эта победа стала 36-й в карьере (11 поражений).

Поляк Матеуш Гамрот потерпел четвёртое поражение при 25 победах.

Изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, однако боец из Казахстана и Азербайджана снялся с поединка из-за травмы ноги.