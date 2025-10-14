Погода
В Русском доме презентуют программу переселения в Курганскую область

- Светлана Лаптева
Сегодня в 15:00 часов в Русском доме в Бишкеке пройдет презентация Программы добровольного переселения соотечественников в Курганскую область. Приглашаются соотечественники, планирующие переехать в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

На прямую связь с Бишкеком выйдут представители департаментов социальной политики, здравоохранения, образования и науки, экономического развития, имущественных и земельных отношений региона, Управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области и АО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация". На презентации будут присутствовать сотрудники представительства МВД России в Кыргызстане.

Соотечественники узнают о программе переселения в регион, возможностях трудоустройства, о государственных гарантиях и социальной поддержке участникам программы по переселению.

Приглашаем соотечественников, планирующих переехать в Россию.

Желающих посетить презентацию просим зарегистрироваться: https://forms.yandex.ru/u/68e649b390fa7b527afd687f.


