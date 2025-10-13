"Альянс Алтын" оказала очередную поддержку сфере образования

13 октября компания "Альянс Алтын" передала 20 современных комплектов компьютеров дошкольным образовательным учреждениям Таласского и Бакай-Атинского районов. Эта поддержка направлена на улучшение условий образования в регионе и развитие технологических навыков у детей.

По словам представителей компании, техника была установлена на месте и готова к использованию. Компьютеры оснащены программным обеспечением, адаптированным для обучения детей.

Это не первая инициатива компании в поддержку образовательных учреждений. Ранее "Альянс Алтын" передала 27 компьютеров детским садам в Манасском, Айтматовском районах и в городе Талас. Кроме того, ряд средних школ также были обеспечены техническим оборудованием.

"Мы стремимся внести вклад в качественное образование детей - будущего местного сообщества. Обеспечение техникой, лишь часть этой работы", - сообщили представители компании.

Компания активно сотрудничает с местными органами власти в вопросах развития образовательной сферы. Часть доходов от разработки месторождения Джеруй направляется на реализацию социальных проектов в регионе.