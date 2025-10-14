Погода
Зидан назвал лучшего футболиста всех времён - и это не Месси и не Роналду

- Самуэль Деди Ирие
Бывший главный тренер мадридского "Реала" и легендарный французский футболист Зинедин Зидан рассказал, кого считает величайшим игроком в истории футбола.

По словам Зидана, лучший футболист всех времён - это Роналдо из сборной Бразилии.

"Если бы пришлось назвать лучшего игрока всех времён, выбрал бы Роналдо. То, что он творил на поле, было невероятно. Он мог сказать сопернику: "Сейчас сделаю финт", - и действительно делал", - цитирует Зидана издание ESPN

Роналдо за карьеру выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". В составе мадридского клуба он провёл 177 матчей и забил 104 гола. За сборную Бразилии нападающий сыграл 99 игр, отметившись 62 голами и 32 результативными передачами.


