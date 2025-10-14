Погода
Жанибек Алимханулы подписал контракт на бой за три титула

251  0
- Самуэль Деди Ирие
Чемпион мира по версиям WBO и IBF из Казахстана Жанибек Алимханулы подписал контракт на бой за три титула чемпиона мира. Об этом сообщил менеджер спортсмена Берик Султанов, передаёт Sports.kz.

"Ассаламу алейкум, уважаемые фанаты "Qazaq Style". Мы подписали контракт на исторический и долгожданный всеми казахстанцами бой, который взорвёт средний вес. Впереди нас ждёт грандиозное шоу. Мы на пути к нашей цели - собрать все четыре титула среднего дивизиона", - заявил Султанов.

Подробности предстоящего поединка пока не раскрываются. Известно, что бой может стать объединительным - против чемпиона мира по версии WBC Карлоса Адамеса или обладателя пояса WBA Эрисланди Лары.

Алимханулы ранее неоднократно заявлял, что его цель - стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.


URL: https://www.vb.kg/451490
Теги:
Казахстан, смешанные бои
