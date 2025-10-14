Джарон Эннис дебютировал в новом весе и бросил вызов Теренсу Кроуфорду

Американский боксёр Джарон Эннис успешно дебютировал в первом среднем весе, победив ангольца Уисму Лиму техническим нокаутом в бою за временный титул WBA. Поединок прошёл в Филадельфии и завершился уже в первом раунде после серии мощных ударов Энниса.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и The Ring заявил, что теперь намерен собрать все чемпионские пояса в новой категории.

"Я чувствую себя отлично в этом весе. Готов идти за всеми поясами. Ортис, Лубин, Фундора, Зайас, Муртазалиев - все в списке. Это мой дивизион", - сказал Эннис после боя.

Промоутер Эдди Хирн отметил, что команда Энниса нацелена на бой с действующим лидером мирового рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом.

"Если Кроуфорд хочет настоящий вызов, Эннис готов. Это может стать одним из величайших боёв всех времён", - заявил Хирн.

Эннис остаётся непобеждённым - на его счету 35 побед (31 нокаут).