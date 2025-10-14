Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

Джарон Эннис дебютировал в новом весе и бросил вызов Теренсу Кроуфорду

197  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американский боксёр Джарон Эннис успешно дебютировал в первом среднем весе, победив ангольца Уисму Лиму техническим нокаутом в бою за временный титул WBA. Поединок прошёл в Филадельфии и завершился уже в первом раунде после серии мощных ударов Энниса.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и The Ring заявил, что теперь намерен собрать все чемпионские пояса в новой категории.

"Я чувствую себя отлично в этом весе. Готов идти за всеми поясами. Ортис, Лубин, Фундора, Зайас, Муртазалиев - все в списке. Это мой дивизион", - сказал Эннис после боя.

Промоутер Эдди Хирн отметил, что команда Энниса нацелена на бой с действующим лидером мирового рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом.

"Если Кроуфорд хочет настоящий вызов, Эннис готов. Это может стать одним из величайших боёв всех времён", - заявил Хирн.

Эннис остаётся непобеждённым - на его счету 35 побед (31 нокаут).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451493
Теги:
бокс, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  