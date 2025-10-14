"Галатасарай" нацелился на Мохамеда Салаха зимой

Турецкий клуб "Галатасарай" проявил интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху и планирует попытку трансфера уже в зимнее окно, сообщает Nefes.

Несмотря на контракт Салаха до конца следующего сезона, руководство "Ливерпуля" готово рассмотреть его продажу, считая, что время египтянина в клубе постепенно подходит к завершению. Цель мерсисайдцев - получить за звезду максимальную сумму.

Отмечается, что Салах был впечатлён атмосферой на матче Лиги чемпионов против "Галатасарая" и интересовался у Илкая Гюндогана, действительно ли такая поддержка на трибунах бывает на каждом домашнем поединке турецкого клуба.

В текущем сезоне Салах забил три гола и сделал три ассиста в девяти матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.