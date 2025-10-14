101 год назад создана Кара-Кыргызская автономная область

101 год назад, 14 октября 1924 года в результате национально-территориального размежевания Средней Азии и благодаря советской национальной политике была создана Кара-Киргизская автономная область в составе РСФСР. На момент своего создания область включала территории современных северных районов Кыргызстана, включая города Пишпек (ныне Бишкек), Каракол и Нарин.

В 1924 году Советское правительство проводило политику национально-территориального размежевания в Средней Азии. Целью этого процесса было создание национальных автономий для различных этнических групп, включая кыргызов, узбеков, казахов и туркменов.

Кыргызский народ, как и другие этнические группы, стремился к созданию своей национальной автономии. С этим была связана необходимость выделения территории, населенной преимущественно кыргызами, в отдельную административную единицу.

За созданием Кара-Кыргызской автономной области стояли видные деятели, такие как Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов и Абдыкадыр Орозбеков. Эти политические лидеры отстаивали право кыргызского народа на собственную государственность и были основателями современной кыргызской государственности.

В мае 1925 года область была переименована в Киргизскую автономную область. В 1926 году область станет автономной республикой, а в 1936 году - союзной республикой.

