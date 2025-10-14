Погода
В музее ИЗО открывается выставка "Известные казахи Кыргызстана"

- Светлана Лаптева
Выставка "Известные казахи Кыргызстана", посвящённая выдающимся представителям казахского народа, внесшим значительный вклад в развитие Кыргызстана, приурочена к 190-летию со дня рождения великого учёного, путешественника и художника Чокана Валиханова.

Мероприятие состоится 15 октября в 11:00 в Национальном художественном музее имени Гапара Айтиева в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

В экспозиции представлены портреты 37 известных личностей - врачей, педагогов, инженеров, артистов, государственных и общественных деятелей. Через эти образы посетители смогут увидеть, насколько судьбы казахов Кыргызстана тесно переплетены с историей и культурой страны.

Особое место в выставке занимает раздел, посвящённый Чокану Валиханову (1835–1865). Здесь представлены его эскизы, отражающие жизнь кыргызских кочевников, портреты известных кыргызов, горные пейзажи и виды озера Иссык-Куль. Эти произведения считаются одними из первых художественных изображений, посвящённых Кыргызстану и его народу.

Выставка подчёркивает многовековую дружбу и культурное единство казахского и кыргызского народов, которых объединяют близость языков, общие традиции, кочевая культура и духовные ценности. Она стала символом братства, взаимопонимания и преемственности поколений, отражающим неразрывные исторические и культурные связи двух народов.


