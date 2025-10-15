Туризм в Иссык-Кульском регионе: рост в три раза за шесть лет

Туризм продолжает оставаться одной из ключевых сфер экономики Кыргызской Республики, играя важную роль в развитии регионов и создании новых рабочих мест. Иссык-Кульская область традиционно является главным центром отдыха и туризма страны.

По данным Минэкономики КР и сервиса 2ГИС, к концу августа 2025 года, по итогам курортного сезона, количество туристических услуг на берегах озера Иссык-Куль выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

Так, в 2019 году в Иссык-Кульской области функционировало 360 заведений общественного питания, к концу сезона 2025 года их количество достигло 963.

Наибольшее количество заведений зафиксировано в Караколе - 170, Чолпон-Ате - 157, Бостери - 142, Балыкчы - 84.

Рост числа кафе и ресторанов почти втрое свидетельствует о растущем интересе туристов к разнообразной кухне региона и развитии локального гастрономического туризма.

Положительная динамика наблюдается и в сфере размещения. В 2019 году в регионе насчитывалось 627 гостиниц и гостевых домов, а к 2025 году их количество увеличилось до 1833.

Наибольшее число объектов размещения приходится на Чолпон-Ату - 377, Бостери - 336, Каракол - 196, Балыкчы - 27.

Лидерами остаются Чолпон-Ата и Бостери, укрепившие статус главных туристических центров Иссык-Куля.

Данные по финансовой инфраструктуре, показывают, что она развивается параллельно с туристическим бумом. В 2019 году в регионе функционировало 219 банкоматов и банковских точек, а в 2025 году - уже 313.

В разрезе населённых пунктов: Каракол - 100, Чолпон-Ата - 38, Бостери - 10, Балыкчы - 40.

Совместный анализ МЭК КР и 2ГИС подтверждает, что туризм становится мощным драйвером малого и среднего бизнеса, способствует развитию региональной экономики, созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности Иссык-Кульской области.