50 тысяч граждан посетили музеи в первую неделю месяца открытых дверей

Министерство культуры Кыргызской Республики напоминает о том, что с 1 октября этого года посещение государственных музеев стало бесплатным. Данная инициатива реализуется в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики.

В течение первой недели Месяца открытых дверей музеи страны посетили около 50 тысяч граждан. В акции участвуют 37 государственных музеев.

Напомним, в этом году исполняется 100 лет со дня основания первого музея Кыргызстана. Месяц открытых дверей продлится с 1 по 30 октября.

Не упустите возможность!

Посетите музеи, чтобы лучше узнать историю, культуру и национальные ценности нашего народа, укрепив тем самым чувство уважения и любви к Родине.

Контактные телефоны для справок:

+996 (312) 62-16-41

+996 (770) 33-40-40

(Информация предоставляется с 10:00 до 18:00)