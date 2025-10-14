Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

50 тысяч граждан посетили музеи в первую неделю месяца открытых дверей

164  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры Кыргызской Республики напоминает о том, что с 1 октября этого года посещение государственных музеев стало бесплатным. Данная инициатива реализуется в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики.

В течение первой недели Месяца открытых дверей музеи страны посетили около 50 тысяч граждан. В акции участвуют 37 государственных музеев.

Напомним, в этом году исполняется 100 лет со дня основания первого музея Кыргызстана. Месяц открытых дверей продлится с 1 по 30 октября.

Не упустите возможность!

Посетите музеи, чтобы лучше узнать историю, культуру и национальные ценности нашего народа, укрепив тем самым чувство уважения и любви к Родине.

Контактные телефоны для справок:

+996 (312) 62-16-41

+996 (770) 33-40-40

(Информация предоставляется с 10:00 до 18:00)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451509
Теги:
музей, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  