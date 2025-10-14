Погода
В КР снизили НДС на отечественную сельхозпродукцию на 80 %

- Светлана Лаптева
Кабинет Министров утвердил перечень отечественной сельскохозяйственной продукции, в отношении которой ставка налога на добавленную стоимость будет снижена на 80 процентов до 1 января 2030 года.

Постановление подписано 9 октября 2025 года председателем Кабмина Адылбеком Касымалиевым.

Решение принято в целях поддержки агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности и стимулирования отечественных производителей сельхозпродукции.

Исполнение поручено Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерству экономики и коммерции, а также Минфину.

Постановление вступает в силу через 15 дней после опубликования. Перечень опубликован.


НДС, Кыргызстан
