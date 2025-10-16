Петр Ян вернется в октагон за титул UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян проведет поединок за титул UFC в легчайшем весе против грузина Мераба Двалишвили. Бой пройдет на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 декабря.

Ян уже был чемпионом UFC в легчайшем весе и имеет в активе 18 побед в 23 боях. В прошлом их очном поединке, состоявшемся 12 марта 2023 года, Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей и потерял титул.

Новый поединок станет реваншем и одним из самых ожидаемых событий в мире ММА в конце 2025 года.