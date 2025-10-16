Погода
В западных новостройках Бишкека открылась спортивно-оздоровительная зона

На пересечении улиц Гагарина и Иманалиева в Бишкеке состоялось торжественное открытие новой спортивно-оздоровительной зоны, включающей мини-футбольное поле и спортивную площадку. В мероприятии приняли участие представители мэрии г. Бишкек, Ленинской районной администрации, муниципального территориального управления №109, Посольства Швейцарии, а также жители и представители местных сообществ - вместе они отметили появление нового пространства для активного образа жизни и укрепления связи с сообществом.

Благодаря этому проекту более 20 000 жителей жилмассивов "Ак-Ордо-2", "Ак-Ордо-3" и "Ала-Тоо-3" ("Эркин-Тоо") получили доступ к современному и комфортному месту для занятий спортом, отдыха и общения. Новое пространство быстро стало популярным местом встреч молодежи, семей и пожилых людей, способствуя укреплению здорового образа жизни, развитию социальных инициатив и сплоченности жителей.

Общий объем инвестиций в проект составил 12,6 млн сомов, из которых 8,2 млн сомов профинансированы Швейцарией, а 4,4 млн сомов - мэрией Бишкека. Важную роль в реализации проекта сыграли местные жители, проявившие активность, инициативу и готовность к сотрудничеству.

За последние 30 лет внутренние мигранты все чаще оседают на окраинах Бишкека и Оша, где доступ к государственным услугам ограничен из-за отсутствия регистрации и информации. В ответ на эти вызовы Швейцария в 2022 году запустила проект "Аракет", направленный на улучшение качества жизни в жилмассивах.

Сегодня проект "Аракет" работает в 11 новостройках - 7 в Бишкеке и 4 в Оше - охватывая более 120 000 человек. Инициатива помогает жителям лучше понимать свои права и обязанности, получать доступ к основным государственным услугам, а также способствует развитию инфраструктуры и повышению качества жизни через сотрудничество с местными властями. Таким образом, проект "Аракет" делает жизнь в новостройках более безопасной, инклюзивной и комфортной. Особое внимание в проекте уделяется поддержке женщин и детей - чтобы они имели больше возможностей для образования, социальной активности и экономической стабильности.

Проект "Аракет", финансируемый правительством Швейцарии, реализуется консалтинговой группой GFA Consulting Group в партнерстве с общественным объединением "Ресурсный центр для пожилых людей".


