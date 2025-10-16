Погода
$ 87.27 - 87.65
€ 101.10 - 101.90

Турция ужесточила правила трудоустройства для представителей тюркских стран

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Турции увеличили с семи до десяти количество требований к иностранцам тюркского происхождения, которые хотят работать в этой стране наравне с местными жителями. Поправки к Положению о реализации закона 2527, касающегося трудоустройства данной категории иностранных граждан, вступили в силу 10 октября.

Согласно статье 3 Положения, иностранцы тюркского происхождения могут заниматься деятельностью, предназначенной исключительно для граждан Турции, при одновременном выполнении следующих условий:

"1. Наличие разрешения на проживание, выданного Министерством внутренних дел.

2. Подтверждение документами от уполномоченных турецких органов наличия квалификации, требуемой специальными законами для определенных профессий и видов искусств.

3. Заверение Министерством национального образования эквивалентности дипломов, выданных иностранными учебными заведениями или факультетами, подтверждающих уровень образования.

4. Отсутствие каких-либо препятствий с точки зрения безопасности для занятия данной профессией, и соответствие ситуации критериям, определенным Советом министров.

5. Подтверждение документами постановки на регистрационный учет в специальных реестрах для иностранцев.

6. В случаях, когда регистрация в профессиональных организациях обязательна, подтверждение членства документами.

7. Принятие Министерством национального образования решения об эквивалентности полученных в иностранных государствах свидетельств о квалификации "подмастерья", "мастера" или их эквивалентов, по согласованию с Советом по ученичеству".

Теперь в этот список добавлены еще три требования. Заявитель должен:

8. иметь документальное подтверждение принадлежности к тюркской общине (Türk soylu);

9. не иметь возможности заниматься своей профессией, искусством или бизнесом в стране своего гражданства по не зависящим от него причинам и быть вынужденным жить в Турции;

10. подтвердить, что он имеет этническую и культурную идентичность, отличную от идентичности подавляющего большинства населения страны, гражданином которой является.

Кроме возможности работать по специальностям, доступным только гражданам Турции, иностранцы тюркского происхождения имеют и другие льготы по сравнению с остальными мигрантами: к примеру, процедуры получения рабочей визы и гражданства проще, при этом вероятность отказа ниже; есть привилегии при поступлении в турецкий вуз.

Вопросы, касающиеся того, какие национальности будут включены в тюркскую общину (Türk soylu), теперь будет решать президент. Раньше этим занимался Совет министров.

Конкретного списка национальностей, представители которых могут претендовать на признание иностранцами тюркского происхождения, в Турции пока нет. В одних источниках говорится, что к ним относятся только турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции и крымские татары. В других к этому списку добавляют туркмен, узбеков и других представителей тюркоязычного мира. Документ, доказывающий тюркское происхождение (Türk soylu belgesi), можно получить в дипмиссиях Турции в стране проживания, а затем подтвердить его в турецкой префектуре (kaymakamlık).

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451554
Теги:
Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  