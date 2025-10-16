Турция ужесточила правила трудоустройства для представителей тюркских стран

Власти Турции увеличили с семи до десяти количество требований к иностранцам тюркского происхождения, которые хотят работать в этой стране наравне с местными жителями. Поправки к Положению о реализации закона 2527, касающегося трудоустройства данной категории иностранных граждан, вступили в силу 10 октября.

Согласно статье 3 Положения, иностранцы тюркского происхождения могут заниматься деятельностью, предназначенной исключительно для граждан Турции, при одновременном выполнении следующих условий:

"1. Наличие разрешения на проживание, выданного Министерством внутренних дел.

2. Подтверждение документами от уполномоченных турецких органов наличия квалификации, требуемой специальными законами для определенных профессий и видов искусств.

3. Заверение Министерством национального образования эквивалентности дипломов, выданных иностранными учебными заведениями или факультетами, подтверждающих уровень образования.

4. Отсутствие каких-либо препятствий с точки зрения безопасности для занятия данной профессией, и соответствие ситуации критериям, определенным Советом министров.

5. Подтверждение документами постановки на регистрационный учет в специальных реестрах для иностранцев.

6. В случаях, когда регистрация в профессиональных организациях обязательна, подтверждение членства документами.

7. Принятие Министерством национального образования решения об эквивалентности полученных в иностранных государствах свидетельств о квалификации "подмастерья", "мастера" или их эквивалентов, по согласованию с Советом по ученичеству".

Теперь в этот список добавлены еще три требования. Заявитель должен:

8. иметь документальное подтверждение принадлежности к тюркской общине (Türk soylu);

9. не иметь возможности заниматься своей профессией, искусством или бизнесом в стране своего гражданства по не зависящим от него причинам и быть вынужденным жить в Турции;

10. подтвердить, что он имеет этническую и культурную идентичность, отличную от идентичности подавляющего большинства населения страны, гражданином которой является.

Кроме возможности работать по специальностям, доступным только гражданам Турции, иностранцы тюркского происхождения имеют и другие льготы по сравнению с остальными мигрантами: к примеру, процедуры получения рабочей визы и гражданства проще, при этом вероятность отказа ниже; есть привилегии при поступлении в турецкий вуз.

Вопросы, касающиеся того, какие национальности будут включены в тюркскую общину (Türk soylu), теперь будет решать президент. Раньше этим занимался Совет министров.

Конкретного списка национальностей, представители которых могут претендовать на признание иностранцами тюркского происхождения, в Турции пока нет. В одних источниках говорится, что к ним относятся только турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции и крымские татары. В других к этому списку добавляют туркмен, узбеков и других представителей тюркоязычного мира. Документ, доказывающий тюркское происхождение (Türk soylu belgesi), можно получить в дипмиссиях Турции в стране проживания, а затем подтвердить его в турецкой префектуре (kaymakamlık).

