Сельхозвыставки "Агротехэкспо-2025" и "Алтын куз" пройдут 17-19 октября

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР с 17 по 19 октября проведут на площади Усубалиева республиканские выставки сельхозпродукции "Алтын-куз", и сельхозтехники "Агротехэкспо-2025". Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, на выставке будут представлены племенные породы крупного и мелкого скота, технологии ведущих производителей, молочная продукция и биопрепараты.

Ожидается участие более 60 сельхозпроизводителей. Более 100 субъектов продемонстрируют свою продукцию.

"Основными экспонатами мероприятия станут сельхозмашины и оборудование компаний John Deere, New Holland, МТЗ и Россельмаш". - пояснил Жаныбек Керималиев.

Также будет установлен специальный бассейн для демонстрации различных видов рыб, которые выращиваются в Кыргызстане.

Площадь торговых площадей составит 15 тысяч квадратных метров.

Также традиционно в здании Кыргызского драматического театра имени Абдымомунова состоится поздравление фермеров, сельхозпроизводителей и переработчиков с Днем работников сельского хозяйства.