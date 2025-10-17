ЕЭК обратилась к правительству России по снятию ограничений

ЕЭК обратилась к зампредседателя правительства России по снятию ограничений для грузоперевозчиков Кыргызстана.

Введение нормативного ограничения, согласно которому иностранные граждане вправе находиться на территории Российской Федерации без визы не более 90 суток суммарно в течение одного календарного года независимо от количества въездов и выездов, создает проблемы для грузоперевозчиков.

Сложившаяся ситуация противоречит принципам ЕАЭС (статья 28 Договора о ЕАЭС) о свободном движении товаров, упрощении транспорта и связи.

В связи с этим необходимо было срочно организовать оперативное совещание на площадке ЕЭК для поиска ее решения.

В ответ на поступившее обращение от Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Евразийская экономическая комиссия оперативно провела совещания с участием уполномоченных органов Российской Федерации, компетентных ведомств государств - членов ЕАЭС, а также соответствующих структурных подразделений ЕЭК.

Участники совещания пришли к выводу, что нормы Федерального закона № 115-ФЗ, предусматривающие сокращение сроков пребывания безвизовых иностранных граждан, противоречат наднациональному праву ЕАЭС и не подлежат применению в отношении водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки в рамках Союза.

По итогам обсуждения ЕЭК направила обращение заместителю председателя правительства Российской Федерации А. В. Оверчуку с просьбой поручить уполномоченным органам исполнительной власти Российской Федерации принять следующие меры:

дать официальные разъяснения о недопустимости применения положений Федерального закона № 115-ФЗ, регулирующих сроки временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, к водителям, осуществляющим международные автомобильные перевозки и являющимся гражданами государств - членов ЕАЭС;

реализовать меры по реабилитации водителей-международников, в отношении которых были применены административные санкции в соответствии с указанными нормами, включая снятие ограничений на въезд и восстановление их права на осуществление международных перевозок.

Также по итогам состоявшихся совещаний было принято решение до принятия окончательного нормативного решения компетентными органами Российской Федерации образовать оперативный штаб на базе ЕЭК, куда вошли соответствующие госорганы и службы государств-членов ЕАЭС, уполномоченный рассматривать указанные инциденты и вырабатывать оперативные меры реагирования.

Кроме того, было особо отмечено, что Министерство внутренних дел Российской Федерации выразило готовность оперативно рассматривать вопросы, касающиеся конкретных водителей-международников, при условии своевременного поступления соответствующей информации от компетентных органов государств - членов ЕАЭС.

Одновременно с этим рекомендуем транспортным компаниям Кыргызской Республики до принятия окончательного нормативного решения компетентными органами Российской Федерации осуществлять предварительную проверку суммарного срока пребывания своих водителей на территории РФ перед каждой поездкой.

Эта мера призвана минимизировать риски нарушения миграционного законодательства и предотвратить негативные последствия, включая административную ответственность и запрет на въезд.

В случае возникновения вышеотмеченных ситуаций с грузоперевозчиками просим незамедлительно обращаться в Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики (АМАП КР).

Автор: Арзыбек Кожошев, член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Источник: mnenie.akipress.org