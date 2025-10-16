Кыргызстанские таэквондисты завоевали медали на чемпионате мира в Италии

Сборная Кыргызстана по оригинальному таэквондо ITF впервые за более чем 15 лет поднялась на пьедестал в командных дисциплинах на XXIII чемпионате мира, который проходил с 3 по 13 октября в итальянском городе Езоло.

Как сообщили в Федерации оригинального таэквондо ITF Кыргызстана, в соревнованиях приняли участие более 1 200 спортсменов из 78 стран. Нашу страну представляли 46 спортсменов, 32 из которых выступали под эгидой федерации.

Кыргызстанские спортсмены завоевали бронзовые медали в двух возрастных категориях командных спаррингов.

Бронзовые призёры в командных спаррингах среди юниоров (14–15 лет):

Умар Азаматов (тренер - Владимир Пилипенко)

Кудайназар Карашев (тренер - Фаррух Сыдыков)

Акбар Турсуналиев (тренер - Ильдар Юсупов)

Третье место в командных спаррингах среди старших юниоров (16–17 лет):

Рамиз Дайстроков (тренер - Карлыгаш Фаткулина)

Максат Апышев (тренер - Нурдин Каимов)

Шамиль Качкынбеков (тренер - Урмат Мамыров)

Даниель Жайлообеков (тренер - Игорь Пак)

Руководство федерации отметило, что эти результаты стали значимым успехом для кыргызстанского таэквондо ITF и показали, что сборная страны способна конкурировать на мировом уровне.

"Мы гордимся нашими спортсменами и тренерами. Их выступления доказали, что Кыргызстан может бороться за медали с сильнейшими сборными мира. На следующем чемпионате мира в китайском городе Уси мы рассчитываем на золотые награды", - сообщили в Федерации оригинального таэквондо ITF КР.

На протяжении чемпионата официальное судейство поединков осуществляли представители Кыргызстана - судьи международной категории класса "A" Темирлан Тагайбаев (IV дан) и Ильдар Юсупов (V дан).

Выступление кыргызстанских таэквондистов в Италии стало одним из лучших результатов страны на мировом уровне за последние годы и дало новый импульс развитию этого вида спорта в Кыргызстане.