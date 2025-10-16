Погода
145 кыргызстанских спортсменов поедут на Азиатские юношеские игры в Бахрейн

Сборная Кыргызстана готовится к участию в III Азиатских юношеских играх, которые пройдут с 22 по 31 октября в Манаме (Королевство Бахрейн).

15 октября заместитель Председателя Кабинета Министров КР Эдиль Байсалов встретился со спортсменами в Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула и вручил Государственный флаг капитану сборной Улану Майрамбекову.

"Вручаю вам Государственный флаг нашей страны и желаю больших успехов. Верю, что вы вернетесь с отличными результатами", - сказал Байсалов.

От Кыргызстана примут участие 145 спортсменов, которые будут соревноваться в 18 видах спорта, включая лёгкую атлетику, бокс, плавание, таэквондо, триатлон, тяжёлую атлетику, дзюдо, вольную и женскую борьбу, баскетбол 3х3, джиу-джитсу, муай тай, велоспорт, киберспорт, футзал, ММА, кураш и пенчак силат.

Для сравнения, на II Азиатских юношеских играх в 2013 году Кыргызстан был представлен всего 14 спортсменами в шести видах спорта.

В церемонии также приняли участие директор Госагентства физической культуры и спорта Казыбек Молдажиев, представители НОК КР, тренеры и руководители спортивных учреждений.

Кыргызстанская сборная надеется показать высокие результаты и привезти медали с Азиатских юношеских игр.


