Депутат ЖК Гуля Кожокулова: "Судить нужно не по слухам, а по фактам"

"Судить нужно не по слухам, а по фактам. Только так мы сможем сохранить и укрепить доверие к государству и защитить права каждого - и потерпевших, и тех, кого обвиняют", - заявила депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, комментируя недавние трагические события, вызвавшие широкий общественный резонанс.

По словам парламентария, события последних недель не оставили равнодушным ни одного гражданина.

"Мы все переживаем, когда совершаются такие чудовищные преступления, когда гибнут люди. Это трагедия не только для конкретной семьи - это боль для всего общества. Но вместе с этим, нельзя позволить, чтобы эмоции подменяли собой правосудие", - отметила она.

Кожокулова подчеркнула, что сегодня в адрес органов внутренних дел звучит множество обвинений, критики, даже оскорблений.

"Да, общество имеет право на свое мнение. Но делать выводы, не видя материалов уголовного дела, нивелировать работу органов внутренних дел, основываясь только на эмоциях и фрагментах информации из соцсетей, опасно и несправедливо", - сказала депутат.

Она напомнила, что в органах внутренних дел работают такие же граждане, как и все мы.

"Наши сыновья, братья, отцы, друзья, а не враги государства. Они ежедневно сталкиваются с угрозами, рискуют жизнью, принимают порой решения за секунды. Никто не оправдывает ошибок - если они будут доказаны, за них, безусловно, должна быть ответственность. Но также нельзя осуждать правоохранителей, не разобравшись", - подчеркнула Кожокулова.

По ее словам, нужно помнить, что на кону человеческие судьбы, как подозреваемого, так и потерпевших.

"Поэтому важно сохранять объективность и доверить работу профессионалам. Следствию нужно время, и именно оно должно поставить точку. Мы всегда успеем оценить итоги, но влиять на ход расследования извне недопустимо", - отметила парламентарий.

Депутат добавила, что сегодня информация распространяется мгновенно, и потому ответственность каждого не поддаваться эмоциям, не сеять панику и недоверие, а помогать укреплять законность и справедливость.

"Давайте дождемся выводов профессионалов", - заключила депутат ЖК Гуля Кожокулова.

Напомним, поводом для эмоциональных обсуждений стали трагедии, которые потрясли Кыргызстан в последние недели. В жилмассиве Ак-Ордо-3 в Бишкеке произошло двойное убийство - погиб брат и сестра, а подозреваемый был ликвидирован при попытке побега. Эти случаи вызвали волну критики к правоохранительным органам.

Однако, как подчеркивает депутат, важно не позволить эмоциям заслонить принцип законности. По мнению парламентария, именно следствие и суд, а не общественные обсуждения, должны определить виновных и степень ответственности.