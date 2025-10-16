Индия просыпается. ИИ как новый двигатель технологической державы

Еще недавно Индия ассоциировалась с "аутсорсинговым бэк-офисом" мира - страной программистов, которые обслуживают заказчиков из США и Европы. Теперь же страна стремится занять место среди мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

От экспериментов к новому бизнесу

Инженер Митеш Бхатт из Пуна вспоминает, что когда впервые увлекся искусственным интеллектом в университете, технология казалась чисто академической. Сегодня она изменила семейный бизнес по недвижимости: покупатели совершают виртуальные туры по квартирам, а продажи ускоряются благодаря ИИ-анализу предпочтений клиентов.

"Наш доход вырос на 20–25%", - говорит Бхатт. Таких историй по стране тысячи - от стартапов до крупных корпораций. Индия больше не хочет быть просто исполнителем - она строит собственные продукты.

Рынок на взлете

По данным Boston Consulting Group (BCG), внутренний рынок искусственного интеллекта в Индии к 2027 году утроится и достигнет $17 млрд. Рост обеспечивают инвестиции корпораций, поддержка государства и огромный кадровый потенциал - сотни тысяч инженеров и специалистов по данным.

Однако автоматизация несет и риски: традиционные IT-услуги теряют спрос. "Около 80% работ в крупных IT-компаниях - это до сих пор классическая разработка и сопровождение, но эти функции постепенно заменяются алгоритмами", - отмечает Саибал Чакраборти, управляющий директор BCG India.

Государство делает ставку на ИИ

В ответ правительство запустило программу IndiaAI Mission стоимостью $1,25 млрд - для развития локальных технологий, поддержки стартапов и расширения доступа к ИИ. Уже создан национальный дата-хаб AI Kosh, а некоторые штаты, такие как Телангана, развивают собственные платформы на базе искусственного интеллекта.

"Лидером должно стать не одно министерство, а вся экосистема - бизнес, вузы, IT-сообщество", - подчеркивает Чакраборти.

Вызов для образования и кадров

Чтобы сохранить лидерство, Индии потребуется еще 25–30 тыс. специалистов по машинному обучению. Поэтому ИИ теперь включен в школьные и университетские программы.

Более половины ведущих вузов уже разрешили использование генеративных моделей вроде ChatGPT, а преподаватели применяют ИИ для адаптации учебных материалов.

"Эти шаги помогут Индии войти в число мировых лидеров по AI-образованию", - отмечает партнер EY-Parthenon Индия Авантика Томар.

Новые вызовы и возможности

ИИ несет и социальные последствия. Автоматизация затрагивает тысячи работников: Tata Consultancy Services объявила о крупнейших сокращениях в истории, а Infosys заявила о снижении потребности в персонале на 35% благодаря ИИ.

"Рутинная работа исчезает, выигрывают те, кто быстрее осваивает новые навыки", - говорит эксперт по талантам Абхиджит Бхадури.

При этом молодые специалисты адаптируются: инженеры изучают prompt engineering, предприниматели - внедряют генеративные модели в финансы, недвижимость и образование.

"Индия всегда действовала из необходимости. Подождите - увидите, как ИИ изменит всё, вплоть до переработки специй", - шутит предприниматель Набомита Мазумдар.

Между подражанием и инновацией

Одним из флагманов новой волны стала компания Sarvam.ai, разрабатывающая собственную языковую модель на индийских языках. Это пример того, как страна переходит от копирования западных решений к созданию локальных инноваций.

"Главный вопрос - стоит ли нам заново изобретать крупные модели или сосредоточиться на решении собственных задач", - рассуждает Чакраборти.

Если Индия сумеет найти этот баланс, ИИ может стать для нее тем же драйвером, чем в прошлом десятилетии стали цифровые платежи и система цифровой идентификации.

Источник: https://www.scmp.com/week-asia/lifestyle-culture/article/3328569/indias-ai-awakening-tech-powerhouse-races-reinvent-itself