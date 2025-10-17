Погода
Роль русского языка в странах СНГ обсуждают на форуме в Санкт-Петербурге

Светлана Лаптева
Заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов направил приветствие участникам второй Международной конференции "Русский язык – основа интеграционного диалога в регионе СНГ", сообщается на сайте исполнительного комитета СНГ.

В Санкт-Петербурге 16–17 октября 2025 года проходит вторая Международная конференция "Русский язык – основа интеграционного диалога в регионе СНГ".

Цели форума – развитие партнерских связей и углубление диалога между странами СНГ и другими государствами в сфере языковой политики, разработка и продвижение предложений по нормативно-правовому регулированию поддержки и распространения русского языка, включая использование инструментов модельного законотворчества, а также выработка эффективных механизмов сохранения и популяризации русского языка в различных сферах: науке, образовании, деловом общении и культурном взаимодействии.

Приветствие участникам, гостям и организаторам Конференции направил заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.

В нем отмечено, что во второй раз это знаковое событие проходит под эгидой Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и становится важной площадкой для профессиональных встреч русистов, обмена практиками популяризации русского языка, а также выработки эффективных решений по развитию системы поддержки и продвижения русского языка на гуманитарном пространстве Содружества.

"В силу нашего общего исторического прошлого русский язык продолжает играть ведущую роль в межнациональном общении стран СНГ. Сохраняя высокую значимость, он остается основой для совместных образовательных, научных и культурных проектов, а также служит сохранению и укреплению дружбы между народами наших стран, способствует налаживанию обмена идеями, развитию торгово-экономического сотрудничества, студенческой мобильности и трудовой занятости", – сказано в послании заместителя Генерального секретаря.

В нем также отмечается, что дополнительный импульс сотрудничеству был придан объявлением в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения. Проведенные в его рамках мероприятия способствовали реализации многочисленных мер поддержки и продвижения русского языка.

"Историческим решением в Год русского языка стало подписание лидерами наших стран Договора об учреждении Международной организации по русскому языку, деятельность которой нацелена на сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств Содружества, а также других стран", – сказано в послании Нурлана Сейтимова.

В нем также подчеркивается, что на полях Конференции запланировано всестороннее обсуждение актуальных вопросов состояния языковой политики, функционирования и перспектив русского языка в регионе СНГ, а также его использования для получения качественного образования.

Развитию интеграционного диалога в Содружестве будет способствовать многостороннее обсуждение тематики объединяющей роли русского языка в различных профессиональных сообществах – библиотечном, театральном и кинематографическом, а также в сферах юриспруденции и публичной дипломатии.

"Уверен, что на площадке Конференции состоится заинтересованное и деловое общение профессионалов, а проведенный анализ и представленный опыт международного сотрудничества в области русистики определят векторы эффективного использования потенциала русского языка как языка межнационального общения в гуманитарной сфере Содружества", – резюмировал Нурлан Сейтимов.


Россия, русский язык, СНГ
