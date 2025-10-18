В 2024 году мир потерял 8 миллионов гектаров леса

Мировые леса продолжают сокращаться, несмотря на международные обещания остановить вырубку к 2030 году. Согласно докладу "Оценка лесной декларации 2025 года", за прошлый год человечество потеряло почти 8,1 млн гектаров лесов, из которых 6,7 млн гектаров приходилось на тропические первичные леса. Эти потери сопровождались выбросом около 3,1 млрд тонн парниковых газов, что сопоставимо с годовыми выбросами энергетического сектора США.

Исследователи отмечают, что темпы утраты лесов практически не снизились с начала десятилетия. При этом меры по устойчивому землепользованию и цепочкам поставок остаются скорее исключением, чем нормой. Основной причиной вырубки остаётся расширение постоянного сельского хозяйства, на которое приходится около 86% всей глобальной дефорации. Дополнительное давление оказывают добывающая промышленность, развитие инфраструктуры и спекуляции с землёй.

Наиболее уязвимыми остаются тропические регионы. В 2024 году на них пришлось 94% всех вырубок, в том числе крупнейшие потери в бассейне Амазонки и тропических районах Африки. Исследователи подчёркивают, что, несмотря на отдельные успехи Бразилии и Индонезии в сокращении темпов вырубки, общая тенденция остаётся негативной.

- Каждый год, когда кривая не снижается, мы всё дальше отстаём от целей 2030 года, - говорится в отчёте.

Проблема усугубляется деградацией лесов, которая часто остаётся вне внимания национальных программ. В 2024 году деградации подверглись 8,8 млн гектаров тропических влажных лесов - более чем в два раза больше уровня, совместимого с целями по остановке разрушения экосистем. В Амазонии крупномасштабные пожары привели к выбросам углерода, превышающим годовые выбросы целых индустриальных стран.

Одновременно исследователи отмечают и признаки восстановления. С 2015 по 2021 год естественно возрождающиеся тропические леса расширились на 11 млн гектаров, а проекты активного восстановления охватывают около 10,6 млн гектаров - преимущественно в тропиках и умеренных зонах. Однако этот объём всё ещё составляет лишь доли процента от глобального потенциала восстановления.

Эксперты подчёркивают, что лесное финансирование остаётся несоразмерным масштабам проблемы. На защиту и восстановление лесов направляется менее 2% средств от сумм, идущих на субсидирование экологически вредных видов сельского хозяйства. Частные инвестиции в "лесной сектор" по-прежнему составляют менее 0,5% от глобальных потоков климатического финансирования.

Отдельное внимание в докладе уделено правам коренных народов и местных сообществ. Хотя их роль в управлении лесами признана на международном уровне, в реальной политике она часто остаётся ограниченной. К 2024 году уровень репрессий против общественных организаций в ряде стран вырос, а участие женщин в управлении лесными территориями по-прежнему невелико.

Авторы оценки подчёркивают, что без системных изменений - от пересмотра торговых правил и перераспределения субсидий до укрепления институтов управления - мир рискует не выполнить ни Парижское соглашение, ни Цели устойчивого развития.

- Леса - это не роскошь, а инфраструктура стабильной планеты. Без них невозможно удержать потепление в пределах 1,5°C, - говорится в отчёте.

