Криптовалюта теперь в "Мой О!"

Покупайте и продавайте криптовалюту прямо в приложении - без комиссии, без лишних регистраций и по выгодному курсу. Все операции проводятся безопасно, надёжно и в соответствии с законодательством.

Преимущества:

Мгновенные сделки в любое время. Выгодный курс обмена. Быстрый вывод средств на карту.

Как это работает?

Откройте "Мой О!" → "Платежи" → "Криптовалюта". Выберите "Купить" или "Продать". Проводите операции прямо со своей карты, кошелька или счёта.

Доступные валюты: USDT (TRC20, ERC20) | BTC Bitcoin | LTC Litecoin | ETH Ethereum | TRX Tron.

Подробнее по ссылке. Скачайте или обновите суперапп "Мой О!" в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.

Сервис проведения платежей предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.

Сервис обмена виртуальных активов предоставляется ОсОО "Байсанар". Лицензия СРНФР при МЭиК КР №154 от 21.04.2025.