Криптовалюта теперь в "Мой О!"

Покупайте и продавайте криптовалюту прямо в приложении - без комиссии, без лишних регистраций и по выгодному курсу. Все операции проводятся безопасно, надёжно и в соответствии с законодательством.
Доступные валюты: USDT (TRC20, ERC20) | BTC Bitcoin | LTC Litecoin | ETH Ethereum | TRX Tron.
Подробнее по ссылке. Скачайте или обновите суперапп "Мой О!" в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.
Сервис проведения платежей предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.
Сервис обмена виртуальных активов предоставляется ОсОО "Байсанар". Лицензия СРНФР при МЭиК КР №154 от 21.04.2025.