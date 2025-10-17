Погода
В Сокулукском районе открыт филиал Фонда развития предпринимательства

- Карыпбай кызы Толгонай
В Сокулукском районе Чуйской области состоялось открытие нового филиала открытого акционерного общества "Фонд развития предпринимательства" при Министерстве финансов Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ФРП.

В торжественной обстановке председатель правления Фонда Ишенбек Медетов вручил директору филиала Аиде Элемановой свидетельство о государственной регистрации.

Ишенбек Медетов отметил, что открытие филиала в Сокулукском районе имеет большое значение, поскольку регион является одним из наиболее экономически активных в стране - здесь активно развивается малый и средний бизнес, растет промышленное и сельскохозяйственное производство.

"Мы уверены, что новый филиал станет одним из передовых по объемам выдачи льготных кредитов. Благодаря его открытию мы сможем поддержать больше предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса, создать новые рабочие места и тем самым способствовать развитию экономики региона", - подчеркнул Медетов.

Добавим, что с открытием Сокулукского филиала сеть Фонда развития предпринимательства насчитывает 14 филиалов, работающих по всей стране. Их главная цель - обеспечение доступного финансирования для предпринимателей и развитие региональной экономики.


