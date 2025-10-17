Freedom Finance строит свой рай за $13,7 млн на Кипре

Современный бизнес всё чаще выходит за границы национальных рынков. Компания Фридом Финанс, ставшая символом финансовых инноваций Центральной Азии, делает очередной стратегический шаг - укрепляет европейское направление, открывая новый офис Freedom EU на Кипре.

Для размещения сотрудников компании ее CEO Тимур Турлов построит новое офисное здание, которое называется Elysium и переводится как "рай". Общая стоимость проекта, по последним данным, составляет около $13,7 млн. Эта инициатива стала одним из заметных событий года, символизируя не просто рост компании, а превращение её в международный бренд, способный конкурировать с крупнейшими финансовыми структурами Европы.

Новый офис Freedom EU, инвестиции в который составили миллионы долларов, стал не только деловым центром, но и архитектурным символом стратегии развития Фридом Финанс. Пространство здания объединит команды из разных стран, работающие над управлением клиентскими активами, аналитикой и цифровыми решениями. Основная цель - предоставление европейским инвесторам доступа к инвестиционным продуктам Freedom Finance и развитие международного партнёрства.

По словам представителей компании, открытие кипрского офиса стало важным шагом на пути к построению единой экосистемы, где цифровые технологии и финансовые услуги работают в одном ритме.

Почему именно Кипр?

Выбор Кипра не случаен. Эта страна - один из крупнейших финансовых хабов Европы, где сосредоточены подразделения десятков международных брокеров и инвестбанков.

Кроме того, здесь действует понятная регуляторная среда и благоприятный климат для технологических компаний.

Для Фридом Финанс это логичный шаг - Кипр стал площадкой, где компания может взаимодействовать с европейскими клиентами, сохраняя высокий уровень сервиса, прозрачности и регулирования.

Офис Freedom EU находится под надзором кипрского финансового регулятора (CySEC), что обеспечивает дополнительный уровень доверия со стороны инвесторов и партнёров.

Открытие Freedom EU укрепило международное присутствие Фридом Финанс, которая уже имеет филиалы в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Грузии.

Теперь экосистема компании охватывает не только страны СНГ, но и Европу, предоставляя клиентам доступ к мировым рынкам капитала через современные цифровые инструменты.

Freedom Finance делает ставку на технологическую платформу, которая объединяет инвестиционные сервисы, банковские продукты, страхование и образование.

Такой подход позволяет компании быть ближе к инвесторам, предлагая комплексные решения - от покупки акций на мировых биржах до финансового планирования и аналитики.

Инвестиции в инфраструктуру и команду

Инвестиции в строительство офиса Freedom EU - это не просто материальные вложения, а долгосрочная ставка на развитие европейского направления.

В проекте задействованы локальные специалисты, архитекторы и IT-команды, а сама площадка стала центром взаимодействия между подразделениями холдинга в разных странах.

Фридом Финанс стремится создать для сотрудников современную среду, в которой сочетаются комфорт и функциональность. В офисе Elysium будут реализованы экологические стандарты, зоны для командной работы и технологическая инфраструктура, соответствующая международным требованиям к безопасности данных.

Создание Freedom EU на Кипре - часть стратегии, разработанной основателем и генеральным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым.

Под его руководством холдинг выстраивает экосистему, объединяющую брокерские, банковские, телекоммуникационные и медиа-сервисы в единую цифровую платформу.

Турлов не раз подчёркивал, что миссия компании - "приблизить международные рынки к каждому инвестору" и сделать инвестиции доступными, понятными и безопасными.

Именно с этой философией Фридом Финанс строит свои международные офисы, превращая их в центры инноваций и деловой активности.

Для клиентов в Европе открытие офиса Freedom EU означает доступ к качественному сервису, аналитическим материалам и продуктам, соответствующим высоким требованиям регулирования.

Для Казахстана и Центральной Азии это - символ того, что локальная компания способна конкурировать на уровне мировых игроков и экспортировать свой опыт.

Таким образом, Фридом Финанс становится не просто финансовой организацией, а проводником новых стандартов работы с клиентами, где технологии, сервис и доверие формируют основу взаимодействия.

Европейская витрина казахстанского бизнеса

Офис Freedom EU на Кипре - это не только стратегический актив, но и "витрина" казахстанского бизнеса за рубежом. Он демонстрирует, как компания из региона может масштабироваться и выходить на новый уровень, сохраняя при этом собственную идентичность и принципы открытости.

Freedom Finance продолжает инвестировать в международное развитие, доказывая, что будущее финансового сектора - за интеграцией, технологиями и ответственным отношением к клиенту.

Открытие офиса в Европе стало ещё одним шагом в построении глобальной экосистемы, где границы бизнеса стираются, а ценность создаётся через доверие, инновации и профессионализм.