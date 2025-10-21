"Фрукты от дома пожилых": как пенсионер вдохновил гостей ярмарки в Бишкеке

На республиканской продовольственной сельскохозяйственной ярмарке "Золотая осень", которая проходила на площади имени Турдакуна Усубалиева, особое внимание посетителей привлек стенд "Жыргал чак" с надписью "Фрукты от дома пожилых".

Журналист VB.KG побеседовал с Женшибеком Исакуновым, тем самым человеком, который несколько лет назад открыл в своем доме на Иссык-Куле пансион для одиноких людей серебряного возраста. А теперь он придумал, как перерабатывать и сохранять фрукты из собственного сада.

"Идея открыть пансион родилась после смерти моей супруги. Оставшись один, я подумал, что таких, как я, в стране немало. Подготовил дом к приему гостей, распространил информацию, провел что-то вроде опроса. После одного объявления откликнулось 57 человек! Звонили, задавали вопросы, многие хотели приехать", - рассказал Исакунов.

По его словам, жизнь была интересной и насыщенной: он всю жизнь трудился, организовывал разные производства, окончил Фрунзенский политехнический институт, по образованию инженер. Сейчас ему за 80, но, как говорит сам Женшибек ага, "сдаваться не входило в планы".

"Жена всегда спрашивала: "Зачем тебе все это? Сидел бы спокойно, ты же уже старик". А я всегда хотел приносить пользу. Вот и теперь мечтал, чтобы как можно больше пожилых людей были счастливы, чтобы приезжали, видели восход солнца, дышали свежим воздухом, радовались природе и жизни", - делился он.

Первые гости показали, что одному справляться со всеми делами сложно. Поэтому в доме ввели самообслуживание и небольшой взнос на общие нужды.

"Людям это понравилось. В книге отзывов столько теплых слов, душа радовалась. И ярмарку я пропустить не смог. Хотел показать, что мы, люди серебряного возраста, тоже можем быть полезны обществу. Вот, посмотрите на эти яблочки - переработаны по технологии, сохраняют цвет, аккуратно упакованы, а стоили в разы дешевле", - говорил Исакунов.

По словам Женшибека Исакунова, вырученные деньги он планировал направить на благоустройство дома и развитие новых проектов.

"Мне помогал товарищ, который однажды приехал к нам на медитацию и остался помогать. Ему нравилась атмосфера, общение. Может, и другие регионы вдохновятся, захотят открыть подобные дома или поддержать наш, чтобы больше людей смогли отдохнуть на Иссык-Куле", - сказал он.

Напомним, республиканская ярмарка "Золотая осень" была приурочена ко Дню работников сельского хозяйства Кыргызстана.

В рамках мероприятия были представлены современные сельскохозяйственные машины и техника, перерабатывающее оборудование, инновационные агротехнологии, семена, удобрения, средства защиты растений, а также племенные сельскохозяйственные животные.

На ярмарке реализовывались все виды органически чистых продуктов питания, произведенных в разных регионах страны, по доступным ценам.

В выставке приняли участие фермеры из семи областей и 40 районов, а также крупные перерабатывающие предприятия и аграрные хозяйства.