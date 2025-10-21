Погода
$ 87.30 - 87.60
€ 101.32 - 102.32

"Фрукты от дома пожилых": как пенсионер вдохновил гостей ярмарки в Бишкеке

47  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На республиканской продовольственной сельскохозяйственной ярмарке "Золотая осень", которая проходила на площади имени Турдакуна Усубалиева, особое внимание посетителей привлек стенд "Жыргал чак" с надписью "Фрукты от дома пожилых".

Журналист VB.KG побеседовал с Женшибеком Исакуновым, тем самым человеком, который несколько лет назад открыл в своем доме на Иссык-Куле пансион для одиноких людей серебряного возраста. А теперь он придумал, как перерабатывать и сохранять фрукты из собственного сада.

"Идея открыть пансион родилась после смерти моей супруги. Оставшись один, я подумал, что таких, как я, в стране немало. Подготовил дом к приему гостей, распространил информацию, провел что-то вроде опроса. После одного объявления откликнулось 57 человек! Звонили, задавали вопросы, многие хотели приехать", - рассказал Исакунов.

По его словам, жизнь была интересной и насыщенной: он всю жизнь трудился, организовывал разные производства, окончил Фрунзенский политехнический институт, по образованию инженер. Сейчас ему за 80, но, как говорит сам Женшибек ага, "сдаваться не входило в планы".

"Жена всегда спрашивала: "Зачем тебе все это? Сидел бы спокойно, ты же уже старик". А я всегда хотел приносить пользу. Вот и теперь мечтал, чтобы как можно больше пожилых людей были счастливы, чтобы приезжали, видели восход солнца, дышали свежим воздухом, радовались природе и жизни", - делился он.

Первые гости показали, что одному справляться со всеми делами сложно. Поэтому в доме ввели самообслуживание и небольшой взнос на общие нужды.

"Людям это понравилось. В книге отзывов столько теплых слов, душа радовалась. И ярмарку я пропустить не смог. Хотел показать, что мы, люди серебряного возраста, тоже можем быть полезны обществу. Вот, посмотрите на эти яблочки - переработаны по технологии, сохраняют цвет, аккуратно упакованы, а стоили в разы дешевле", - говорил Исакунов.

По словам Женшибека Исакунова, вырученные деньги он планировал направить на благоустройство дома и развитие новых проектов.

"Мне помогал товарищ, который однажды приехал к нам на медитацию и остался помогать. Ему нравилась атмосфера, общение. Может, и другие регионы вдохновятся, захотят открыть подобные дома или поддержать наш, чтобы больше людей смогли отдохнуть на Иссык-Куле", - сказал он.

Напомним, республиканская ярмарка "Золотая осень" была приурочена ко Дню работников сельского хозяйства Кыргызстана.

В рамках мероприятия были представлены современные сельскохозяйственные машины и техника, перерабатывающее оборудование, инновационные агротехнологии, семена, удобрения, средства защиты растений, а также племенные сельскохозяйственные животные.

На ярмарке реализовывались все виды органически чистых продуктов питания, произведенных в разных регионах страны, по доступным ценам.

В выставке приняли участие фермеры из семи областей и 40 районов, а также крупные перерабатывающие предприятия и аграрные хозяйства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451639
Теги:
Иссык-Кульская область, пожилые люди, сельское хозяйство, ярмарка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  