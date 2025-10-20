"Восстановление ореховых лесов Арсланбоба должно стать национальной идеей"

Зеленый стенд Лесной службы КР с хвойными деревьями, орехами и саженцами стал одним из самых заметных на Республиканской выставке "Золотая осень – 2025", развернувшейся на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке. Здесь представлены не только семена и посадочный материал, но и продукция лесхозов, а также современные образцы сельхозтехники.

"Сегодня важно не просто восстанавливать леса, а делать это правильно, то есть высаживать только эндемичные виды, которые спокон веков произрастали на наших землях. Мы представляем тяньшанскую ель и другие районированные саженцы с закрытой корневой системой. Их можно приобрести прямо на выставке. Главное, покупать растения в государственных питомниках. Только так можно эффективно восстанавливать наши леса", - рассказал журналистам VB.KG сотрудник Лесной службы Алмаз Сейдалиев.

По словам специалиста, Лесная служба собирает семена деревьев и кустарников, произрастающих в Кыргызстане, чтобы обеспечить естественное воспроизводство леса. Сейдалиев подчеркнул, что лесхозы открыты для всех желающих: школьников, студентов, жителей городов и сел, которые хотят узнать, как выращивается лес.

"Мы хотим, чтобы граждане понимали, что такое лес и почему он важен. Это легкие нашей страны", - добавил он.

Начальник управления лесной экосистемы и планирования Лесной службы Министерства водных ресурсов Турдакун Абдукадыров отметил, что в условиях изменения климата задача сохранения и увеличения лесных площадей становится делом общегосударственным.

"Сохранять и приумножать леса должны все, от школьников до чиновников. Сегодня нужно не только охранять, но и активно восстанавливать лесные системы. Мы привезли семена, собранные в наших лесах, чтобы показать, как рождается жизнь", - сказал он.

На выставке посетителям показывают двухлетние сеянцы: будущие ели и березы. Как пояснили специалисты, после подращивания и ухода их высаживают в открытый грунт, проводят шкалирование, определяют, когда можно высаживать хвойные или лиственные породы.

На вопрос о том, можно ли восстановить уникальные ореховые леса Арсланбоба, Абдукадыров ответил:

"Восстановление Арсланбобского леса - это общая задача всех кыргызстанцев. Мы ежегодно высаживаем от 200 до 500 гектаров ореховых саженцев в южных районах, ухаживаем за ними и приглашаем волонтеров помогать. Это должно стать национальной идеей - восстанавливать и беречь наш лес".

Он также подчеркнул, что в последние годы из-за засухи и нехватки влаги приживаемость саженцев снижается, и это тревожный сигнал.

"Мы чувствуем, как меняется климат. Поэтому важно не только сажать деревья, но и защищать леса от пожаров и выпаса скота. Молодая поросль часто гибнет от животных на свободном выпасе. Нужно менять подход и осознавать ответственность каждого за сохранение лесов", - отметил специалист.

Сотрудники Лесной службы напомнили, что помогать природе можно и самостоятельно - собирать косточки плодовых деревьев и орехи, высаживать их, но делать это лучше под контролем лесхозов, чтобы не нарушать экосистему.

Республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо–2025" и продовольственная ярмарка "Золотая осень", приуроченные ко Дню работников сельского хозяйства, проходят в Бишкеке с 17 по 19 октября.