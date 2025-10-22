Погода
Минздрав КР продолжает бесплатное тестирование и лечение гепатитов В и С

- Светлана Лаптева
В Кыргызстане продолжается бесплатное тестирование, вакцинация и лечение вирусных гепатитов В и С. Об этом сообщает Минздрав КР.

По данным эпидемиологического исследования за 2024 год, распространенность хронического гепатита В составляет - 3.3 %, гепатита С - 2.3 %.

С 2023 года по 1 сентября 2025 года более 1.6 млн человек прошли бесплатное тестирование. Лечение получают 4918 пациентов с гепатитом В, 2473 - с гепатитом В и Д, 6141 - гепатитом С.

Бесплатное тестирование доступно в центрах семейной медицины и общей врачебной практики по месту жительства. При положительном результате пациента направляют на подтверждающее обследование и лечение.

Вакцинация против гепатита В бесплатна для взрослых 24-65 лет в рамках программы и для всех ранее невакцинированных.Вакцина вводится в 3 дозы по схеме 0-1 -6 месяцев и обеспечивает длительную защиту.


Минздрав, Кыргызстан
